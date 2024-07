Firma saltata e nuovo ribaltone: la Roma ha messo la freccia

Calciomercato Roma, freccia e sorpasso a destra: la firma saltata fa godere Ghisolfi. Nuovo colpo rossonero, gli ultimi aggiornamenti.

Numerose sono ancora le questioni da affrontare per Ghisolfi e il suo team nella corrente sessione di calciomercato, che sta in queste ultime settimane permettendo di assistere a concreti interessi degli addetti ai lavori soprattutto nel reparto offensivo. Finora, il mondo di Trigoria si è stato distinto per attente valutazioni, culminate nell’acquisto di Enzo Le Fée dal Rennes per circa 20 milioni di euro, oltre che per gli approdi di Buba Sangaré e dello svincolato portiere Ryan.

Se l’investimento di Ghisolfi in Ligue 1 testimonia la qualità del centrocampista arrivato con l’avallo di De Rossi, la rosa finora allenata dal tecnico in questa pre-season restituisce non minore consapevolezza di dover accelerare le tempistiche per assicurare al tecnico elementi funzionali e coi quali lavorare in vista di un campionato quasi alle porte. Nomi come Soulé, Chiesa, En-Nesyri, Sorloth o David hanno lasciato capire come si stia lavorando soprattutto sul fronte offensivo, senza, però, far passare in secondo piano gli altri aspetti coi quali bisognerà interfacciarsi prossimamente.

Calciomercato Roma, per la fascia destra c’è ancora Assignon

Tra questi, ovviamente, rientrano anche i discorsi legati alla batteria di terzini a disposizione di Daniele De Rossi, con una fascia sinistra attualmente vantante il solo Angelino, da poco riscattato dal Lipsia e rimasto privo di uno Spinazzola col quale si era creata una pressoché felice alternanza nella seconda parte di stagione.

Se i prossimi giorni potranno essere molto importanti per Dahl, anche la questione della fascia destra pare destinata ad andare incontro a novità nobili a stretto giro. Nelle ultime ore, in particolar modo, era stato evidenziato come il mancato trasferimento di Doué dal Rennes al Galatasaray avrebbe potuto spalancare le porte per una cessione dell’altro terzino rossonero, Lorenz Assignon.

Reduce da un periodo in prestito al Burnley, Assignon era già stato accostato alla Roma, che ne rappresenterebbe, stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, una seria candidata all’ingaggio. Per ora, non ci sono vere e proprie offerte, ma la Roma resta vigile su uno scenario che conferma la necessità di intervenire, quanto prima, anche in questa zona di campo. Seguiranno aggiornamenti.