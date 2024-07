Attaccante sbloccato dopo l’accordo: doppio schiaffo Roma

L’intesa definitiva trovata dai club dopo il sì del giocatore ha spalancato le porte ad un irresistibile effetto domino. Roma protagonista

Consapevole della necessità di rinforzare una rosa a cui mancano ancora tasselli importanti, la Roma sta programmando le prossime mosse in sede di calciomercato con la consapevolezza di dover stringere i tempi. Il rilancio giallorosso per Soulé, ad esempio, si inserisce proprio in questa direzione. Tuttavia, Ghisolfi è chiamato ad operare un restyling completo del reparto offensivo dopo l’addio di Romelu Lukaku, ritornato in prestito al Chelsea ma sempre più vicino al ritorno in Serie A.

Non è un caso che ormai da mesi la Roma abbia inserito nei propri dossier diversi profili. Nei giorni scorsi i giallorossi hanno effettivamente provato a battere la concorrenza del Fenerbahçe per mettere le mani su En-Nesyri. Con un vero e proprio colpo di coda, però, il club turco è riuscito a beffare la concorrenza e, dopo aver trovato l’accordo con il Siviglia, è riuscita a strappare anche il sì del calciatore. Chiamato a trovare il sostituto di En-Nesyri, il club andaluso potrebbe veder intrecciate le sue mosse di mercato nuovamente con la Roma. O almeno con un suo ex calciatore: Azmoun.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: Azmoun possibile erede di En-Nesyri al Siviglia

Ritornato al Bayer Leverkusen dopo la decisione della Roma di non esercitare il riscatto, Azmoun è in rotta di collisione con il club tedesco. Secondo quanto riferito da Aficion Deportiva, quello dell’attaccante iraniano – non proprio sparito dai radar di mercato della Roma – sarebbe il principale candidato a prendere il posto di En Nesyri.

Dopo aver incassato il sì del calciatore, disposto a cambiare campionato per gettarsi a capofitto in una nuova esperienza, il Siviglia sta provando a tastare il terreno con il Bayer Leverkusen. Avviati i primi sondaggi esplorativi qualche settimana fa, con i soldi ricavati dalla cessione di En Nesyri il club andaluso potrebbe affondare il colpo e chiudere positivamente l’operazione. Alla luce di quanto maturato nei giorni scorsi, Xabi Alonso non si opporrebbe all’eventuale cessione di Azmoun, ormai fuori dal progetto tecnico delle ‘Aspirine’. Le prossime settimane fugheranno ogni tipo di dubbio in un senso o nell’altro.