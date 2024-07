Ribaltone Roma e niente addio: De Rossi ha già deciso

Calciomercato Roma, ennesimo ribaltone in uscita e addio più lontano. Daniele De Rossi può contare su un doppio rinforzo già a Trigoria in vista della prossima stagione.

La Roma è reduce dal pareggio per 1-1 maturato nella seconda amichevole estiva in casa del Kosice. La squadra giallorossa si è presentata in Slovacchia zeppa di assenze pesanti, oltre ai due infortunati Smalling e Abraham, erano assenti anche i nazionali con Paulo Dybala. Daniele De Rossi ha reinventato l’undici titolare, con un inedito attacco a tre formato da Baldanzi, Joao Costa e Solbakken. La sfida in terra slovacca non ha regalato particolari emozioni, con i giallorossi che hanno agguantato il pareggio sul finire della gara grazie alla bella rete messa a segno dal giovane Niccolò Pisilli.

Il centrocampista classe 2004 era andato in gol anche nel primo test estivo contro il Latina, e ieri è stato bravo ad infilarsi nelle maglie della difesa slovacca. Nel secondo tempo Daniele De Rossi ha mandato in campo i tanti baby giallorossi convocati per la sfida amichevole, oltre a far debuttare il portiere Ryan, ultimo arrivato a Trigoria dal calciomercato estivo. I giovani calciatori nel finale di partita hanno mostrato grinta e voglia di evitare la sconfitta, sugli scudi oltre all’autore della rete del pareggio c’è stato anche l’ex Capitano della Primavera, Luigi Cherubini. Il fantasista, che in passato era vicino alla Juve, prima di rinnovare in extremis il suo contratto, è finito anche nei radar della Serie B.

Calciomercato Roma, Cherubini e Pisilli in vetrina: la scelta di De Rossi

Il fantasista classe 2004 è stato accostato al Modena nel campionato cadetto, pronto a firmare per il prestito secco del ventenne giallorosso. Ma nelle gerarchie di Daniele De Rossi il ventenne potrebbe finire nelle rotazioni della prima squadra, al pari di Niccolò Pisilli.

A scriverlo è l’edizione odierna del ‘Messaggero’, che indica i due giovani come possibili rinforzi promossi da Daniele De Rossi. Lo stallo sul fronte delle entrate del calciomercato estivo sta dando modo a tanti baby giallorossi di emergere, nel caso di Cherubii potrebbe essere fattore decisivo per la permanenza a Trigoria.