Ribaltone Chiesa – Soulé: la cilecca rovina la Juventus

Il calciomercato estivo in casa Roma ruota intorno ai due attaccanti in uscita dalla Juventus. Colpo di scena e ribaltone per Federico Chiesa e Matias Soulé, la cilecca inguaia Cristiano Giuntoli.

La Roma continua a restare alla finestra sul fronte delle cessioni in casa Juventus. Il calciomercato estivo in entrata in casa giallorossa converge con le necessità di monetizzare della società bianconera, con Cristiano Giuntoli che sta cercando un tesoretto in uscita da reinvestire in nuovi colpi in entrata, Teun Koopmeiners su tutti. E i due attaccanti esterni in uscita dal club piemontese sono entrambi finiti nei radar della Roma. In attesa della risposta finale dei bianconeri sull’operazione Matias Soulé, per il quale Florent Ghisolfi ha effettuato un recente rilancio economico, c’è un colpo di scena che coinvolge direttamente Federico Chiesa.

Se nelle prime battute della sessione estiva di calciomercato il nome del figlio d’arte era quello più caldo in orbita Roma, poi i giallorossi hanno virato sulla pista Soulé. L’esterno offensivo argentino, che bene ha fatto lo scorso anno al Frosinone, è considerato un pezzo pregiato dalla Juventus, con Giuntoli che non sembra intenzionato a scendere dalla valutazione di oltre 30 milioni. L’ultima offerta della Roma sfiora la cifra richiesta dai bianconeri, che sembrano preferire la cessione all’estero dell’argentino, per cui si attende un segnale dalla Premier League. La stessa condizione coinvolge la cessione di Federico Chiesa, secondo quanto riporta Sport Mediaset.

Calciomercato Roma, Chiesa non tramonta per De Rossi: l’Arsenal si defila

Giuntoli preferirebbe cedere Chiesa non in Serie A, al pari dell’attaccante sudamericano. Ma l’Arsenal, che pure aveva sondato la pista per l’esterno azzurro, non ha di fatto affondato il colpo con offerte presentate sulla scrivania di Giuntoli.

E la Roma non molla la presa per Federico Chiesa, restando alla finestra anche per l’attaccante classe 1997, in attesa della decisione finale sul fronte Matias Soulé. I Gunners intanto, non affondando il colpo dopo il sondaggio esplorativo, costringerebbero la Juventus a trattare necessariamente con la squadra giallorossa.