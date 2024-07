Rilancio Roma per il bomber: 30 milioni e risposta immediata

Calciomercato Roma, Florent Ghisolfi gioca al rialzo e presenta una nuova offerta da 30 milioni per il bomber. La risposta non si è fatta attendere.

Florent Ghisolfi sta cercando di accelerare per chiudere nuovi rinforzi da consegnare a Daniele De Rossi in questa sessione di calciomercato estivo in casa Roma. Passata la prima metà di luglio sono ancora tante le caselle da colmare nel puzzle della squadra guidata dall’ex Capitano giallorosso. Mentre sembra chiuso definitivamente l’arrivo del terzino sinistro Samuel Dahl, pronto a prendere il posto dello svincolato Leonardo Spinazzola, il dirigente francese lavora per il pacchetto offensivo della squadra giallorossa.

La Roma torna ad allenarsi a Trigoria, con Daniele De Rossi che ha riabbracciato il neo sposo Paulo Dybala e che ritrova anche i vari calciatori ancora in pausa dopo la chiamata delle Nazionali. Il tecnico romanista vede l’organico crescere in quel di Trigoria, in attesa di nuovi rinforzi da parte del francese Florent Ghisolfi, che dopo il riscatto di Angelino ha blindato la corsia mancina con il prossimo arrivo del terzino Dahl dalla Svezia. Il dirigente giallorosso è in attesa della risposta della Juve per l’operazione Matias Soulé, dopo che ha presentato un rilancio economico sull’attaccante argentino in uscita dalla Juventus.

Calciomercato Roma, rilancio da 30 milioni per Sorloth: la risposta del Villarreal

Un altro rilancio, ma stavolta nel ruolo di centravanti, la Roma lo ha presentato in Spagna, precisamente al Villarreal. La squadra giallorossa non perde di vista l’obiettivo Alexander Sorloth, per cui è presente una clausola rescissoria dal valore di 38 milioni di euro.

Il Sottomarino Giallo avrebbe già rifiutato la nuova offerta presentata dalla Roma, come scrive il giornalista Matteo Moretto su X. Il Villarreal continua a chiedere più di 30 milioni di euro, come riportato dal cronista spagnolo. La trattativa non è comunque conclusa, Florent Ghisolfi è pronto ad un nuovo braccio di ferro a suon di milioni per pescare il nuovo bomber dopo l’addio a Romelu Lukaku.