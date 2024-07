Dahl-Roma, firma UFFICIALE: svelato il numero di maglia

Calciomercato Roma, ufficializzata la firma di Samuel Dahl per la corsia sinistra della squadra giallorossa. Ecco il numero di maglia scelto dal terzino svedese.

La Roma blinda la corsia di sinistra con l’annuncio ufficiale della firma di Samuel Dahl. Il terzino mancino arriva dal Djurgaden in Svezia e va a colmare il vuoto lasciato dall’addio a parametro zero di Leonardo Spinazzola, passato al Napoli. Il classe 2003 era sbarcato a Roma nei giorni scorsi ed in questi minuti la squadra giallorossa ha ufficializzato il suo ingaggio. Ecco il numero di maglia scelto dal laterale scandinavo, tredicesimo calciatore svedese a vestire la maglia della Roma.

Il calciomercato estivo in entrata in casa Roma è pronto a decollare in attacco. Nelle prossime ore è previsto l’arrivo nella Capitale di Matias Soulè dal ritiro in Germania della Juventus. L’attaccante argentino svolgerà le visite mediche di rito prima di firmare con i giallorossi, che sono sempre più vicini anche al colpo Artem Dobvyk in attacco. Nel frattempo la società giallorossa ha ufficialmente annunciato la firma del terzino svedese Samuel Dahl, arrivato dal Djurgaden per rinforzare la fascia mancina di Daniele De Rossi.

Calciomercato Roma, ufficiale la firma di Dahl: maglia numero 26 per il terzino svedese

Il Il difensore svedese arriva dal Djurgardens a titolo definitivo per 4.5 milioni di euro più 1,5 di bonus e 10% della futura rivendita. Il laterale sinistro, che garantisce un’alternativa allo spagnolo Angelino in corsia, ha scelto di indossare la maglia numero 26.

Ecco il comunicato ufficiale apparso sul sito della Roma:

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di Samuel Dahl dal Djurgarden. Terzino sinistro – classe 2003 – Dahl ha già esordito con la nazionale maggiore della Svezia, dopo aver seguito la lunga trafila nelle selezioni under. In giallorosso, indosserà la maglia numero 26. Sarà il tredicesimo svedese della storia ad indossare la maglia giallorossa.