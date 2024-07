Boom Roma da 100 milioni: Abraham finanzia il doppio colpo

Calciomercato Roma, grandi manovre coinvolgono la squadra giallorossa in entrata, con i Friedkin pronti a sfondare il tetto dei 100 milioni. La cessione di Tammy Abraham finanzia il doppio colpo.

Quella di ieri è stata una giornata importante in ottica calciomercato estivo in casa Roma. La società giallorossa ha prima ufficializzato la firma del terzino sinistro Samuel Dahl, arrivato dal Djurgaden in Svezia. Poi in serata c’è stato lo sbarco di Matias Soulé nella Capitale, con centinaia di tifosi festanti che hanno accolto l’argentino che arriva dalla Juventus. Ora l’attesa è tutta intorno al nome più caldo in entrata, quello di Artem Dovbyk dal Girona. Le parti sono sempre più vicine, per arrivare alla fumata bianca finale che consegnerà il nuovo bomber a Daniele De Rossi a stretto giro di posta.

L’arrivo del bomber ucraino, capocannoniere della Liga la passata stagione, ridisegna il pacchetto offensivo della Roma di De Rossi. In bilico resta la posizione dell’ex Chelsea, Tammy Abraham, per cui si è riaccesa la pista Milan dell’ex Fonseca. Il centravanti britannico potrebbe essere ceduto per la cifra di 25 milioni di euro, mentre sul fronte delle entrate la società giallorossa per la prima volta sembra pronta a sfondare il muro dei 100 milioni di euro. La famiglia Friedkin nelle precedenti sessioni di mercato non aveva mai speso così tanto per i cartellini dei calciatori, ora solo con l’ingaggio del bomber ucraino si sfiorerebbe la quota 100 negli investimenti in entrata.

Calciomercato Roma, 100 milioni in entrata: Abraham finanzia due rinforzi

A svelare le prossime manovre della Roma è l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, che fissa a 25 milioni la quota necessaria per la cessione di Tammy Abraham. In caso di addio al centravanti inglese la Roma avrebbe la liquidità per chiudere altri due colpi, auspicati da Daniele De Rossi.

Il più urgente rinforzo da trovare è sulla corsia di destra, con Karsdorp in uscita ed il giovane Sangarè che sembra destinato alla Primavera. C’è da trovare un partner di reparto per il turco Celik, con le strade che portano allo spagnolo Pubill o al francese Assignon ancora in piedi. Inoltre i giallorossi cercano ancora un rinforzo in attacco, che servirà a proporre un’opzione tattica differente in caso di Dybala schierato da centravanti.