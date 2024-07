Blitz a Trigoria e nuova firma in Serie A: De Rossi mette la freccia

Calciomercato Roma, il blitz a Trigoria dell’intermediario apre le porte ad una nuova firma in Serie A. Daniele De Rossi è pronto a mettere la freccia.

La nuova Roma di Daniele De Rossi prende corpo con due operazioni importanti in attacco. Mentre Florent Ghisolfi è volato in Spagna, per raggiungere la fumata bianca finale per il bomber Artem Dovbyk, i giallorossi hanno ufficializzato la firma di Matias Soulé. L’attaccante argentino arriva dalla Juventus, per una cifra che non supera i 30 milioni di euro, compresi i bonus. Oltre al primo colpo offensivo della gestione Ghisolfi, il fantasista argentino, rappresenta il primo rinforzo chiuso in Serie A dal dirigente francese. Ma non è escluso che i colpi in entrata dal campionato italiano siano chiusi qui.

Dopo gli arrivi di Sangarè, Le Fèè, il secondo portiere Ryan ed il terzino Dahl la Roma pesca il primo colpo in Serie A. I giallorossi hanno ufficializzato in queste ore la firma di Matias Soulé, che indosserà la maglia numero 18. Mentre Florent Ghisolfi fa importanti passi avanti nella corsa al colpo Artem Dovbyk, per il quale c’è stata una missione a Girona, spunta un retroscena direttamente dalle stanze di Trigoria. Una delle priorità rimaste sul fronte delle entrate in casa giallorossa è quella del nuovo terzino destro che affianchi il turco Zeki Celik in corsia.

Calciomercato Roma, De Rossi mette la freccia: intermediario Bellanova a Trigoria

Se fino a pochi giorni fa le piste accostate a Ghisolfi vedevano la Roma puntare gli occhi all’estero, si è riaccesa la pista Raul Bellanova dal Torino. L’esterno granata potrebbe superare la concorrenza dello spagnolo Pubill e del francese Assignon, garantendo un nuovo rinforzo azzurro a mister De Rossi.

Nei giorni scorsi è stato visto a Trigoria, come svelato dal sito LaRoma24.it, Paolo Busardò, intermediario della CAA BASE LTD. L’agenzia cura anche gli interessi del terzino destro, per il quale non sarà facile vincere le richieste economiche del Torino di Urbano Cairo. Il blitz dell’agente a Trigoria però potrebbe aprire a nuovi scenari, magari inserendo il cartellino di Zalewski sul piatto.