Calciomercato Roma, De Rossi al settimo cielo: sconto e scambio in Serie A

Calciomercato Roma, sconto e scambio in Serie A: ieri riallacciati i contatti con il club. L’affare si chiude in questo modo. La situazione

All’inizio della sessione di mercato, in casa Roma, per la corsia esterna di destra, si parlava di un nome importante. Le richieste però erano altrettanto alte, quindi la cosa è andata un po’ a scemare.

Ma secondo le informazioni che sono state riportate da Repubblica in edicola questa mattina, sono stati riallacciati i contatti con il Torino per Bellanova. Una chiamata informativa, una di quelle per capire se il costo del giocatore è diminuito nel corso di queste settimane. E a quanto pare è arrivata una risposta affermativa che rimette tutte le carte in tavola.

Calciomercato Roma, Bellanova con lo sconto

Detto di Pubill, che rimane comunque un obiettivo, e detto anche delle difficoltà per Assignon, la Roma ha chiesto al Toro quale fosse al momento la valutazione dell’esterno che all’Europeo non ha mai giocatore. Se prima Cairo chiedeva 25milioni di euro, adesso con 20milioni più bonus l’affare si potrebbe chiudere. Ma per abbassare ulteriormente il cash da versare nelle casse dei piemontesi, Ghisolfi vorrebbe inserire una contropartita tecnica.

Il nome è quello di Zalewski, che potrebbe così prendere la via di Torino nel corso delle prossime settimane. Nonostante gli altri tentativi dei quali vi abbiamo parlato, per De Rossi l’obiettivo principale è quello dell’ex Inter. Serve in ogni caso un esterno destro, visto che il solo Celik per un’intera stagione non può evidentemente bastare. Sì, in questo momento c’è sempre Karsdorp, ma è totalmente fuori dal progetto sin dal primo giorno e anche per lui si sta cercando una sistemazione che possa accontentare tutti. Vedremo quello che succederà, ma intanto la novità è che la pista Bellanova si è clamorosamente riaperta.