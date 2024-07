Calciomercato Roma, Dovbyk ha già salutato Girona

Calciomercato Roma, nuovo punto di svolta nella trattativa per Artem Dovbyk. Mentre Florent Ghisolfi ha raggiunto la Spagna per arrivare alla fumata bianca l’ucraino ha già salutato il Girona.

Le grandi manovre offensive della Roma di Daniele De Rossi non si fermano. In questi minuti è arrivata l’ufficialità della firma di Matias Soulè dalla Juventus. L’attaccante argentino si lega ai colori giallorossi per una cifra che sfiora i 30 milioni di euro, bonus compresi. Nel frattempo Florent Ghisolfi è volato in missione in Spagna, dove si cerca la quadra finale con il Girona per portare il centravanti Artem Dovbyk nella Capitale. Il capocannoniere della passata edizione della Liga ha già comunicato il proprio addio al club iberico.

