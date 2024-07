Dal sì di Vlahovic alla follia da 80 milioni: la Juve non ha altra scelta

Il calciomercato estivo vede Cristiano Giuntoli della Juventus tra i profili più attivi della Serie A. Ecco le ultime sul futuro di Dusan Vlahovic.

Dopo un Europeo decisamente anonimo con la sua Serbia, Dusan Vlahovic è tornato a lavorare con la Juventus di Thiago Motta. La squadra bianconera sta attuando una vera e propria rivoluzione sul fronte del calciomercato estivo, con Cristiano Giuntoli tra i più attivi, sia sulle entrate che sulle uscite. Oltre al nuovo portiere Di Gregorio, prelevato dal Monza di Galliani, il dirigente ex Napoli ha ridisegnato il centrocampo dei bianconeri. Dopo aver acquistato Douglas Luiz e Kephren Thuram, i bianconeri non mollano la presa per Teun Koopmeiners, mentre ha già salutato tutti il nuovo attaccante giallorosso, Matias Soulè.

A prendersi sulle spalle il peso dell’attacco bianconero sarà ancora una volta Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo finisce spesso sotto i riflettori degli addetti ai lavori in ottica calciomercato, vista la sua importanza a bilancio per le casse della Juventus. I bianconeri spesero una cifra importante per strapparlo alla Fiorentina, circa 80 milioni di euro, facendogli sottoscrivere un contratto che quest’anno lo porterà a guadagnare intorno ai 12 milioni di ingaggio stagionale.

Calciomercato Juventus, accordo per lo stipendio di Vlahovic

Aspetti che aprono riflessioni sul futuro di Dusan Vlahovic, secondo quanto rilanciato su YouTube da Fabiana della Valle. La cronista parla così della situazione del serbo: “Ricordiamo che lo stipendio più alto è quello di Vlahovic, che arriverà a guadagnare 12 milioni di euro. Tanti mi chiedono: “Perché la Juve non vende Vlahovic?”.”

Della Valle prosegue sul futuro di Vlahovic: “Adesso la dirigenza ha ereditato questo contratto, cercherà di trovare una soluzione per il prolungamento. A questo punto se ne riparlerà a fine mercato; lo stesso Vlahovic ha dato l’ok per cercare di ammortizzare questo stipendio magari anche con la possibilità di abbassarlo.”

Sulla possibile cessione del serbo: “La Juventus non ha intenzione di vendere Vlahovic, ma è anche vero che non è ancora arrivata nessuna offerta perché io credo che se dovesse arrivare un’offerta impossibile da 70-80 milioni, la Juventus ci penserebbe. Ci sono gli incedibili a parole, ma nei fatti non ci sono.”