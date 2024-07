Addio Roma, il cerchio si è chiuso: nuova firma in Serie A

Calciomercato Roma, porte girevoli a Trigoria e fari puntati sul pacchetto offensivo giallorosso. Mentre Ghisolfi vuole chiudere il colpo Dovbyk c’è un’uscita alla finestra in Serie A.

Il calciomercato estivo della Roma vede Florent Ghisolfi concentrato sul pacchetto offensivo da consegnare a Daniele De Rossi. Nella giornata di ieri, mentre il dirigente francese è volato in Spagna, i giallorossi hanno ufficializzato la forma di Matias Soulè. L’attaccante argentino arriva dalla Juventus ed indosserà la maglia numero 18 in vista della prossima stagione. Il responsabile del calciomercato in casa giallorossa è volato in Spagna per chiudere il colpo Artem Dovbyk con il Girona, con le parti sempre più vicine alla fumata bianca definitiva. Nel frattempo si accendono nuovi scenari anche sul fronte delle cessioni nel pacchetto offensivo dei giallorossi

Grandi manovre coinvolgono l’attacco della Roma in questa sessione di calciomercato estivo. La squadra giallorossa ha salutato ad inizio luglio Romelu Lukaku e Sardar Azmoun, rientrati dopo la stagione in prestito, mentre ha ceduto Andrea Belotti al Como. Dalla Juve è arrivato Matias Soulè, argentino classe 2003, pronto a giocare insieme al grande amico Paulo Dybala. Davanti alla coppia Albiceleste la Roma vuole regalare il bomber Dovbyk a mister De Rossi, mentre la posizione di Tammy Abraham resta fortemente in bilico.

Calciomercato Roma, addio Shomurodov: nuova firma in Serie A

Ma non solo la punta britannica, accostata al Milan in Serie A, sembra destinata a lasciare Trigoria. Anche l’uzbeko Eldor Shomurodov, reduce dal prestito al Cagliari, può lasciare i giallorossi per accasarsi nel campionato italiano.

A sondare la pista che porta all’ex Genoa, ieri eliminato con l’Uzbekistan dalle Olimpiadi di Parigi, è l’Hellas Verona. Secondo quanto scrive Il Tempo la società scaligera ha avviato i contatti con l’entourage dell’attaccante uzbeko. Dopo l’esperienza delle Olimpiadi, dove l’ex Cagliari si è messo in vetrina con un gol e un assist, l’attaccante classe ’95 potrebbe quindi cambiare nuovamente casacca in Serie A.