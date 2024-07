Dall’Inter alla Roma: ha annunciato l’addio

Giungono gustose novità in merito ad un nome particolarmente desiderato da svariate big della massima lega italiana

Mancano poche ore al giro di boa definitivo della sessione estiva del calciomercato della massima lega italiana, durante la quale la gran parte delle big nostrane stanno subendo una violenta rivoluzione in termini di organico e, di conseguenza, in quanto alle proprie caratteristiche tattiche. Tifosi e appassionati, per ora, stanno manifestando un certo scontento a causa di una sessione sinora piuttosto scarna di affari sorprendenti, ad esclusione del colpo Soulé, che ha difatti monopolizzato le attenzioni dei social nelle scorse ore.

Il fantasista argentino è stato prelevato dalla Roma di Daniele De Rossi, che ne vorrebbe esaltare le caratteristiche (tra le sue virtù calcistiche spicca in particolare una rara disinvoltura palla al piede) all’interno di un sistema di gioco ancora in costruzione. Il concetto di ‘qualità’ sembrerebbe essere la bussola di riferimento per svariate società del bel paese, che hanno difatti impostato la campagna acquisti proprio sulla ricerca di calciatori in grado di abbinare la quantità, tipica del calcio contemporaneo, alla qualità.

Una filosofia perfettamente espressa dal lavoro che Florent Ghisolfi sta compiendo al fianco di Daniele De Rossi, o anche al sentiero che Cristiano Giuntoli ha intrapreso insieme a Thiago Motta. Le big italiane hanno intenzione di interrompere il monopolio inaugurato da Simone Inzaghi e, per farlo, occorre colmare quel gap qualitativo che la corazzata nerazzurra ha accumulato nel corso della scorsa stagione.

Luka Sucic pronto ad approdare in Serie A

Dopo le prime settimane di studio e attesa, la Roma di Florent Ghisolfi sembrerebbe aver ingranato la quarta in termini di calciomercato, come ben manifestato dall’affare Soulé e dalla recente partenza del direttore tecnico giallorosso per andare a chiudere l’operazione Dovbyk.

Nonostante vi siano svariate zone del campo su cui intervenire, gli affari in zona offensiva sembrerebbero essere ancora la priorità di Ghisolfi in questa fase del mercato giallorosso, come dimostrato da una recente voce relativa ad un obiettivo condiviso proprio con i vertici nerazzurri dell’Inter (e non solo).

Stiamo parlando di Luka Sucic, una mezz’ala offensiva (in grado anche di ricoprire il ruolo di trequartista) attualmente in forze al Salisburgo. Si tratta di un classe 2002 dalle sorprendenti doti tecniche, abbinate ad una stazza non indifferente (185 centimetri) e ad un estro creativo semplicemente incantevole.

La capacità di danzare tra le linee avversarie con la palla incollata al raffinato mancino ha lasciato a bocca aperta chiunque ne abbia ammirato le prodezze, sia in Bundesliga che con la maglia della nazionale croata indosso.

Il calciatore in questione è legato al club tedesco da un contratto fino a giugno 2025, ma, nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata ad interlive.it, ha rivelato di voler lasciare il Salisburgo nel corso dalla sessione di mercato odierna. Il centrocampista croato ha confermato che la Serie A sarebbe una meta gradita e che ci sia stato un interesse concreto da parte di svariati club italiani.