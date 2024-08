Dovbyk-Roma, volo schedulato: novità nelle cifre

Calciomercato Roma, tra poche ore Artem Dovbyk sbarca nella Capitale. Volo schedulato e novità nelle cifre dell’accordo economico trovato con il Girona.

Oggi è il giorno dello sbarco di Artem Dovbyk a Roma. Il centravanti ucraino è pronto a raggiungere la Capitale nelle prossime ore, dove potrà esserci un nuovo bagno di folla dopo quanto accaduto con Matias Soulè. L’attaccante ex Juventus è stato accolto da una folla festante nel momento dello sbarco a Ciampino, con tanti tifosi che lo hanno festeggiato, esaltando il colpo messo a segno da Florent Ghisolfi. Lo stesso dirigente francese è poi volato in Spagna per chiudere l’operazione Artem Dovbyk, per il quale è stato trovato l’accordo decisivo con il Girona nella giornata di ieri.

Il bomber ucraino, trascinatore del Girona lo scorso anno e capocannoniere della Liga, arriverà a Roma tra poche ore. Il blitz di Florent Ghisolfi, ieri accompagnato anche da Lina Souloukou nell’incontro decisivo col club spagnolo, ha portato alla fumata bianca tanto attesa in casa giallorossa. Il centravanti sbarca nella Capitale questa mattina, il suo arrivo è previsto allo scalo di Ciampino, pochi minuti prima di mezzogiorno.

Calciomercato Roma, Dovbyk in volo da De Rossi: tutte le cifre dell’operazione

A svelare l’arrivo del volo che porterà il nuovo centravanti alla Roma è stato il giornalista Filippo Biafora. Per l’esattezza lo sbarco del bomber bello scalo romano è previsto alle 11:47 odierne.

Comincia quindi oggi la nuova avventura di Artem Dovbyk alla Roma, una nuova ed importante operazione in entrata è stata chiusa dal club guidato dai Friedkin. Come svela l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, i giallorossi verseranno nelle casse del Girona 32 milioni di euro più sei di bonus. Al club spagnolo andrà anche il 15% sulla futura rivendita, in rialzo rispetto al preventivato dieci per cento.