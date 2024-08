Dovbyk sa già cosa vuole De Rossi ed esalta i Friedkin: “Mai successo prima”

Dopo l’annuncio ufficiale, Dovbyk ha rilasciato la prima intervista ai canali ufficiali del club giallorosso. Ecco le sue parole

Come sappiamo da ieri – anche se è stato ufficializzato oggi con annesso numero di maglia che sarà l’11 – l’ucraino Artem Dovbyk, ex Girona, sarà il nuovo attaccante della Roma. E dopo aver messo il comunicato con il passaggio dalla Spagna all’Italia, il club giallorosso ha pubblicato la prima intervista dell’attaccante.

“Sono molto felice, finalmente questa trattativa si è conclusa e non vedo l’ora di vivere i primi giorni con la squadra. Sono felicissimo in questo momento. Ho parlato con Dan e Ryan. Non avevo mai parlato con il presidente prima di un trasferimento. Tutto questo mi ha convinto a venire qui. Ci tengo molto a ringraziare la famiglia Friedkin. Ho scelto la Roma perché è uno dei migliori club italiani, con un progetto che considero importante e in cui credo molto. Spero che riusciremo a fare qualcosa di interessante nella prossima stagione”.

Roma, le parole di Dovbyk

Al giocatore è stato chiesto come si sentisse dopo aver vinto la classifica cannonieri della Liga. Il successo di gente come Messi, Ronaldo, Benzema e Lewandowski. “È straordinario, perché ho conquistato per la prima volta il titolo di capocannoniere della Liga. Vorrei ringraziare i miei compagni, perché hanno creato molte opportunità per me. Segnare molti gol è il mio lavoro, per cui è stata una bellissima sensazione. Sì, sento la responsabilità, ma è un onore giocare qui in Italia, per cui cercherò di mostrare il mio calcio migliore, voglio riuscire a farlo proprio in Italia”.

Poi la rivelazione: “Sì, ho parlato con Daniele De Rossi. Mi ha spiegato qualcosa a livello tattico, poi mi ha parlato un po’ del Club. Dopo questa sensazione, ho sentito un’emozione positiva ed è anche per questo che ho fatto questa scelta. Shevchenko è il mio idolo calcistico” ha anche detto. E poi una domanda sulla città.

“Sono stato qui una volta, ma non ho visto nulla a causa del coronavirus. So che è una bellissima città ed è la capitale d’Italia per cui vorrei visitarla. Saluto i tifosi della Roma, sono molto felice di essere qui, non vedo l’ora di vedervi allo stadio. Daje Roma daje”.