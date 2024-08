La Roma è stata avvisata: lampo da 18 milioni, così salta tutto

L’ultima richiesta spaventa la Roma: il club valuta il suo gioiello non meno di 18 milioni di euro. Restano in piedi anche altre piste

Autorevole protagonista degli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato con la definizione delle trattative Dahl-Soulé-Dovbyk, la Roma sta ora concentrando i suoi sforzi per sbloccare le altre trattative messe negli ultimi giorni in stand-by.

Parallelamente ai dialoghi con il Girona per sbloccare la trattativa per il bomber ucraino, infatti, Ghisolfi ha provato a tessere la tela anche per Marc Pubill. Protagonista di una stagione importante con la maglia dell’Almeria, come evidenziato dalla nostra redazione il 21 enne spagnolo ha calamitato l’attenzione di non pochi estimatori, West Ham incluso. Accostato anche al Newcastle e al Bologna, che fino a questo momento si sono limitati a sondare il terreno senza affondare il colpo, Pubill si sta mettendo in evidenza alle Olimpiadi con la maglia della sua Nazionale. Forte della situazione che si è andata delineando, l’Almeria avrebbe alzato in maniera esponenziale le sue pretese per la cessione del calciatore.

Calciomercato Roma, l’Almeria chiede 18 milioni per la cessione di Pubill

Secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, negli ultimi dialoghi tra i due club l’Almeria avrebbe fatto recapitare alla Roma una richiesta di 18 milioni per la cessione a titolo definitivo di Pubill. Stando così le cose, nonostante gli ottimi rapporti tra le due proprietà, la trattativa si preannuncia assolutamente in salita.

Sebbene la pista che porti allo spagnolo dell’Almeria non sia stata affatto abbandonata dalla Roma e continui a restare in piedi, è chiaro che Ghisolfi sarà chiamato a valutazioni importanti nel corso delle prossime ore. L’altra candidatura forte per ricoprire il ruolo di terzino destro porta infatti ad Assignon, ma anche in questo caso diverse condizioni hanno portato ad uno stallo sostanziale nella trattativa. Ecco perché, in un mosaico ancora tutto da comporre e nel quale non sono esclusi colpi di scena, restano in piedi – sia pure in una posizione più defilata – le ipotesi Kaborè e Tiago Santos. Seguiranno aggiornamenti.