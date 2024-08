Accordo giallorosso, conferme totali: volo prenotato e visite mediche lampo

Accordo giallorosso e visite prenotate: conferme totali sulla nostra anticipazione. Hanno chiuso l’affare in queste ore

L’affondo potrebbe essere quello giusto. Anche perché ieri vi abbiamo parlato di un rilancio del Galatasaray nei confronti di Gabriel Sara. Adesso, dalla Germania, si dice che le trattative tra il club turco e il Norwich City, proprietario del cartellino del giocatore, sono in fase avanzata. Un accordo imminente, insomma.

A specificare questo, confermando quanto scritto da Asromalive.it (anche se le cifre sono diverse, 23 milioni di euro con bonus sono quelle che dovrebbero portare alla conclusione dell’affare) ci ha pensato il giornalista di Sky Sports Florian Plettenberg: per Gabriel Sara in giallorosso, ma non quello capitolino, saremmo ai dettagli. Certo, non è ancora finita e non sappiamo quando finirà, di sicuro i turchi avevano in mente un piano B che portava a McKennie della Juventus. Ma non ce ne sarò bisogno, visto che sono arrivate ulteriori conferme sulla chiusura dell’operazione.

Gabriel Sara al Galatasaray, tutto fatto

A riportale, infatti, ci ha pensato il giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu: dalla Turchia infatti è partito un jet privato che atterrerà in Inghilterra nelle prossime ore e che al ritorno avrà al suo interno il centrocampista brasiliano. Pronto, quindi, a iniziare questa sua nuova avventura. Insomma, poi sarà tempo di visite mediche che, probabilmente, potrebbero essere già sostenute nel pomeriggio e poi firma ufficiale sul contratto.

Gabriel Sara quindi è pronto a questa nuova esperienza di vita con il Galatasaray che ha deciso di affondare il colpo nelle ultime ore dopo aver corteggiato il giocatore per diverso tempo.