Dal Barcellona alla Roma: firma gratis e sfida in Serie A

Dal Barcellona alla Roma. Le occasioni non mancano di certo in questa sessione di calciomercato. E la società giallorossa è sempre vigile, pronta ad affondare il colpo.

La necessità aguzza l’ingegno. La necessità, di buona parte del calcio italiano, soprattutto riguardante la sua parte ‘nobile’, è quella di sopperire all’ormai cronica mancanza di liquidità. Il confronto con il calcio inglese, tedesco e spagnolo non lascia alcuna speranza. Figurarsi poi con il neonato, e straricco, calcio arabo.

E la necessità impone di inseguire le occasioni. E più queste occasioni sono a buon mercato, tanto meglio vengono inseguite. Le buone occasioni, però, richiamano una folta concorrenza che occorre, necessariamente, superare. L’attuale sessione di mercato propone possibili affari vantaggiosi. Profili importanti a meno di un anno dalla scadenza del contratto, Federico Chiesa è l’attuale esempio lampante di questa tipologia di giocatori, ed altri, spesso con qualche anno in più, addirittura già svincolati. Prospetti solitamente non più giovanissimi ma ancora in grado di far valere classe ed esperienza come pochi.

Sergi Roberto, classe 1992, ha alle sue spalle un’infinita storia d’amore con il Barcellona. Per oltre 500 volte ha indossato la gloriosa maglia blaugrana. Ora. però, è uno svincolato di lusso alla ricerca di una nuova, intrigante collocazione. Quale?

Sergi Roberto alla Roma?

Un profilo, Sergi Roberto, con alle spalle una carriera gloriosa, ricca di trionfi nazionali, europei e mondiali. Dopo la lunghissima militanza al Barcellona, ecco la sua nuova squadra.

Matteo Moretto ha fatto il punto sulla vicenda Sergi Roberto ipotizzando possibili scenari futuri. “Il futuro di Sergi Roberto è ancora in bilico. Nelle ultime settimane sono stati sondati club come Ajax, Roma e Como. Nessuna decisione è stata ancora presa“. Già nella primavera scorsa AsRomaLive.it aveva anticipato l’ipotesi Roma per l’eclettico centrocampista spagnolo. Il mercato offre sempre delle opportunità da cogliere al volo. Sergi Roberto è una di queste. Paesi Bassi ed Italia appaiono, al momento i possibili scenari per l’ancora valido centrocampista spagnolo. Florent Ghisolfi controlla da lontano, apparentemente distaccato, pronto, però, ad affondare il colpo se possibile e se, soprattutto, necessario alla causa giallorossa.