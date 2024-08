Addio Abraham, blitz anti Milan: decisione già presa

Il futuro di Tammy Abraham accende il fronte delle cessioni nel calciomercato estivo della Roma. Non solo il Milan sulle tracce della punta britannica, che ha già preso la decisione finale.

La Roma ha ridisegnato il pacchetto offensivo di Daniele De Rossi, grazie alle ultime manovre del dirigente Florent Ghisolfi. Il transalpino ha prima chiuso il colpo Matias Soulé dalla Juventus, poi è volato in Spagna per chiudere l’operazione Artem Dovbyk con il Girona. L’esterno argentino ed il centravanti ucraino garantiscono nuove soluzioni offensive al tecnico giallorosso, che in attacco ha salutato i vari Belotti, Lukaku ed Azmoun. Ora l’indiziato numero uno alla cessione resta Tammy Abraham, per cui da tempo suonano le sirene del Milan dell’ex Paulo Fonseca. Ma i rossoneri devono fare i conti con la concorrenza in aumento in Serie A.

Da tempo il centravanti ex Chelsea è segnalato sul taccuino del Milan, che ha scelto l’ex Roma Paulo Fonseca come erede di Stefano Pioli in panchina. La squadra rossonera, dopo aver chiuso l’operazione Alvaro Morata, non smette di seguire la punta britannica nelle ultime settimane di calciomercato estivo. Ma gli scenari in Serie A cambiano repentinamente e, come anticipato dalla nostra redazione nella giornata di ieri, sulle tracce dell’attaccante inglese è piombata anche l’Atalanta di Gasperini.

Calciomercato Roma, l’Atalanta allo scoperto per Abraham: la punta vuole il Milan

La squadra bergamasca ha perso per un grave infortunio Gianluca Scamacca e ha bussato alla porta di Florent Ghisolfi per informarsi sulla situazione legata a Tammy Abraham. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, un intermediario ha contattato il dirigente francese per il numero 9 britannico.

Gasperini lo avrebbe già voluto a Bergamo quando il centravanti sbarcò alla Roma dalla Premier League ed ora ci riprova dopo la tegola Scamacca. Dal canto suo l’attaccante inglese sembra preferire la pista Milan, secondo quanto riportato dal quotidiano romano. Senza dimenticare la traccia che porta all’Everton in Premier League, ma la decisione dell’ex Chelsea potrebbe cambiare totalmente le carte in tavola e spianare la strada ai rossoneri.