Calciomercato Roma, epurazione Ghisolfi: altre nove cessioni

Calciomercato Roma, rivoluzione totale da parte di Ghisolfi ed epurazione giallorossa. Sono nove i calciatori con le valigie in mano in queste ultime settimane della sessione estiva.

La Roma prosegue il suo ritiro in Inghilterra, dove questo pomeriggio affronterà il Barnsley in amichevole. In attesa del primo test in terra britannica i riflettori del calciomercato estivo restano puntati sulle manovre di Florent Ghisolfi. Il dirigente francese nel mese di luglio ha chiuso diverse operazioni in entrata, sfondando il tetto dei 100 milioni di investimenti. Dal riscatto di Angelino alla fumata bianca per l’operazione Dovbyk in attacco, passando per gli ingaggi di Le Fèe a centrocampo e Matias Soulè per le corsie offensive. In attesa di nuovi rinforzi, manca ancora almeno un terzino destro per De Rossi, il dirigente transalpino si concentra sul fronte delle cessioni. C’è traffico in uscita a Trigoria, sono in nove pronti a salutare i giallorossi in caso di congrue offerte.

Oggi pomeriggio la Roma affronterà la prima amichevole in Inghilterra, con Daniele De Rossi che spera di avere a disposizione l’ultimo arrivato Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino è rimasto a Trigoria, al pari di Shomurodov, in attesa del visto per lo sbarco in Inghilterra. In attesa del primo test, programmato alle ore 18 al St George’s park, i riflettori del calciomercato si concentrano sul fronte delle cessioni per Florent Ghisolfi. Oltre a Tammy Abraham, accostato a Milan e di recente all’Atalanta in Serie A, ci sono altri 8 elementi in uscita dalla squadra giallorossa.

Calciomercato Roma, Ghisolfi alla prova del nove: tutti i nomi in uscita

In difesa restano in bilico le posizioni di Chris Smalling e Marash Kumbulla, senza dimenticare Rick Karsdorp. Mentre a centrocampo possono salutare Darboe, Bove e l’esterno Nicola Zalewski.

Per quel che riguarda il settore offensivo, oltre al centravanti ex Chelsea, si cercano soluzioni in uscita per Solbakken e Shomurodov. Secondo quanto scrive l’edizione odierna del ‘Corriere della Sera’ solo con il risparmio degli ingaggi la Roma metterebbe in cascina circa 40 milioni di euro.