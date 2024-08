Calciomercato Roma, derby in attacco: tradimento a sorpresa

Mentre la partenza ufficiale della nuova stagione si avvicina sul calciomercato della Roma spunta un derby a sorpresa. La firma in attacco può aprire al tradimento estivo.

Il conto alla rovescia per l’avvio ufficiale della nuova stagione entra nella fase finale. Tra dieci giorni la Roma si Daniele De Rossi debutterà in campionato, in casa del Cagliari di Nicola. Prima della trasferta in terra sarda è previsto l’ultimo test amichevole della squadra giallorossa, attesa dall’Everton in Inghilterra prima del rientro in Italia. Proprio dagli isolani è tornato un attaccante integrato da poco al gruppo giallorosso in Gran Bretagna e segnalato come uno dei nomi più caldi sulla rotta d’uscita da Trigoria.

La Roma si presenta ai nastri di partenza con un pacchetto offensivo totalmente rinnovato per Daniele De Rossi. I giallorossi hanno prima ceduto Andrea Belotti al Como, poi hanno salutato Romelu Lukaku e Sardar Azmoun dopo la stagione in prestito. I nuovi arrivati sono stati Matias Soulè e Artem Dovbyk, che garantiscono rinforzi di livello e nuove soluzioni offensive all’ex Capitano giallorosso. Ma sul fronte delle cessioni continuano a muoversi le manovre di Florent Ghisolfi, non solo per quel che riguarda Tammy Abraham, finito da tempo nel mirino del Milan. Il dirigente francese cerca soluzioni in uscita anche per Eldor Shomurodov, rientrato dal prestito al Cagliari.

Calciomercato Roma, non solo Verona: la Sampdoria piomba su Shomurodov

L’attaccante uzbeko non è stato riscattato dagli isolani, ma potrebbe cambiare casacca prima dell’esordio della Roma in Sardegna. Da giorni sulle sue tracce è spuntata la corte dell’Hellas Verona, mentre ora si aggiunge un altro club alla corsa.

Parliamo della Sampdoria di Andrea Pirlo, anche la squadra blucerchiata è sulle tracce dell’attaccante uzbeko. Il passaggio dell’ex Cagliari sotto la Lanterna rappresenterebbe un tradimento in attacco nei confronti del Genoa, con la maglia rossoblù l’attaccante si è messo in vetrina prima di essere acquistato dalla Roma. Col Grifone l’attaccante classe ’95 siglò 8 reti in 31 presenze nella stagione 2020-21, stavolta potrebbe tornare al Ferraris ma per giocare in Serie B.