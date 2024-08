Cessione obbligata, ha detto sì alla Roma: De Rossi mette la freccia

Calciomercato Roma, lo stallo nelle trattative in uscita sorride alla squadra giallorossa. Daniele De Rossi ha già incassato il sì decisivo per la freccia in Serie A.

La Roma di Daniele De Rossi prosegue la preparazione estiva in Inghilterra, a dieci giorni dal via ufficiale della nuova stagione. La squadra giallorossa è attesa sabato pomeriggio dall’ultimo test estivo prima dell’inizio del campionato. Tra due giorni ci sarà la sfida amichevole contro l’Everton, mentre restano accesi i fari sulle manovre di Florent Ghisolfi. Il dirigente transalpino ha recentemente chiuso due colpi importanti in attacco, come Matias Soulé e Artem Dovbyk, ed ora sembra orientato a sfoltire la rosa con i diversi elementi in uscita in casa giallorossa. Ma l’occhio resta sempre vigile anche sul fronte delle entrate, dove la priorità è l’arrivo di un nuovo terzino destro alla corte di Daniele De Rossi.

Tra l’amichevole in casa dell’Everton e l’esordio in campionato a Cagliari, resta bollente il calciomercato estivo della Roma. Dopo aver rafforzato il pacchetto offensivo a disposizione di Daniele De Rossi, ora Florent Ghisolfi cerca la quadra sul fronte delle cessioni. La lista dei possibili partenti è lunga, a cominciare da Rick Karsdorp, non aggregato al ritiro estivo della prima squadra. L’olandese ex Feyenoord è corteggiato dal Besiktas in Turchia, mentre al momento De Rossi nel ruolo può contare solo su Zeki Celik, oltre al giovane Sangaré prelevato dal Levante.

Calciomercato Roma, Torino spalle al muro: Bellanova ha detto sì a De Rossi

Se lo spagnolo Pubill sembra sempre più vicino all’Atalanta, per la Roma può riaprirsi la pista Raoul Bellanova dal Torino. L’esterno destro ex Inter è da tempo attenzionato dalla squadra giallorossa, ma i granata hanno sempre alzato il muro nei confronti della sua partenza.

Ma gli elementi potrebbero cambiare a stretto giro di posta, come evidenziato dall’edizione odierna de ‘La Repubblica’. Il terzino destro ha già detto sì alla Roma e il Torino ha necessità di vendere. L’indice di liquidità del club guidato da Urbano Cairo è in passivo e la cessione del centrocampista Ilic allo Zenit San Pietroburgo sembra arrivata ad un punto morto.