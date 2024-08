Koopmeiners alla Juve, UFFICIALE: via libera definitivo

Svolta decisiva sul calciomercato in entrata della Juve, c’è il via libera ufficiale al colpo da sogno in Serie A. Il tecnico certifica la rottura totale col calciatore.

Poco più di una settimana separa il campionato italiano dal via alla stagione 2024-25 e si infiammano gli scenari del calciomercato estivo. Fari puntati sulle manovre in entrata della Juve che, con la rottura ufficiale confermata dal tecnico nerazzurro ora può spingere per la firma in Serie A, attesa da tempo. Cristiano Giuntoli sembra pronto ad affondare il colpo, col calciatore che ha alzato il muro nei confronti della società che ne detiene il cartellino.

Cristiano Giuntoli e Thiago Motta si sfregano le mani dopo il via libera ufficiale per il grande colpo in Serie A. La squadra bianconera è stata tra le più attive in entrata all’apertura del calciomercato estivo. Il dirigente ex Napoli ha chiuso i colpi Douglas Luiz e Kephren Thuram a centrocampo per il nuovo tecnico. Dopo aver piazzato due movimenti in uscita, come Matias Soulè e Dean Huijsen, che hanno rappresentato importanti plusvalenze per la Juve, ora è tutto pronto per l’assalto finale a Teun Koopmeiners, da tempo nei radar bianconeri. A certificare la rottura col calciatore è stato il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini.

Calciomercato Juve, Gasperini allo scoperto: bomba Koopmeiners

Il tecnico della Dea, intervistato dalle colonne dell’Eco di Bergamo, ha ufficialmente aperto al passaggio alla Juve del centrocampista olandese. Gasperini è uscito allo scoperto dopo il caso che ha visto lo stesso tecnico e Koopmeiners rompere in allenamento.

L’allenatore della squadra bergamasca, che ha perso Gianluca Scamacca dopo il grave infortunio al ginocchio, ha certificato la voglia di Koopmeiners di vestire la maglia della Juve. Intervistato dal quotidiano lombardo si è così espresso sul centrocampista Orange: “La situazione è andata benissimo fino alla settimana scorsa, poi Koopmeiners ha deciso di andare alla Juventus.” Il tecnico continua: “Ha già un accordo con i bianconeri. E’ stressato da questa situazione ed ha scelto di non allenarsi più con noi. E’ un atteggiamento sbagliato che non può esserci utile. La società ha risposto con fermezza. Il club si sente ricattato, è una situazione strana rispetto alle altre volte in cui abbiamo ceduto un big.”