Juventus senza scampo: altra mazzata dopo Todibo

Calciomercato Juventus, dopo il mancato passaggio di Todibo in bianconero arriva una nuova grana per Cristiano Giuntoli. Cessione bloccata dal tecnico, tutto da rifare per i bianconeri.

Piove sul bagnato in casa Juventus e Cristiano Giuntoli si trova nuovamente spalle al muro dopo l’affare saltato in difesa. Jean-Clair Todibo sembrava ad un passo dai bianconeri, ma il difensore del Nizza ha in programma oggi le visite mediche con il West Ham. Un nuovo scippo londinese in difesa ai danni della squadra guidata in panchina da Thiago Motta, che a lungo aveva inseguito il colpo Riccardo Calafiori dal suo Bologna, poi l’ex Roma è volato in Premier League, firmando con l’Arsenal. Sempre dal campionato britannico arriva una nuova mazzata per la squadra piemontese. La cessione è stata bloccata dopo che il calciatore ed il tecnico sono tornati in sintonia.

Un altro colpo mancato dalla Juventus di Cristiano Giuntoli per la difesa di Thiago Motta. Dopo lo sbarco di Calafiori a Londra, sponda Arsenal, anche il francese Todibo è in viaggio verso la capitale inglese. Il centrale transalpino, che sembrava ad un passo dal matrimonio con i bianconeri, diventerà un nuovo calciatore del West Ham, che ha superato l’offerta economica di Giuntoli. Sempre dalla Premier League arriva un colpo di scena che ridisegna nuovamente le manovre in entrata in casa bianconera, concentrate oltre che su difesa e centrocampo anche sul pacchetto offensivo.

Calciomercato Juventus, Giuntoli spalle al muro: bloccata la cessione di Sancho

Da tempo è stato accostato alla lista dei desideri bianconera l’esterno Jadon Sancho. Il classe 2000 è reduce da una buona stagione con il Borussia Dortmund ed il suo cartellino è di proprietà del Manchester United.

Lo scorso anno le frizioni tra l’attaccante ed il tecnico ten Hag lo hanno allontanato da Manchester ma ora lo scenario è completamente mutato. Secondo il sito Manchestereveningnews.co.uk, i Red Devils considerano il 24enne un titolare nel tridente del tecnico olandese, e ne avrebbero bloccato la cessione.