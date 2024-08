Calciomercato Roma, doppio colpo Ghisolfi: firma con lo sconto

Il calciomercato estivo della Roma vede Florent Ghisolfi attivarsi sul fronte delle cessioni e degli acquisti. Il dirigente francese fiuta il doppio colpo in difesa.

Questo pomeriggio la Roma di Daniele De Rossi scende in campo per il secondo e ultimo test amichevole in Inghilterra. Dopo la gara contro l’Everton la squadra giallorossa farà ritorno in Italia, per preparare l’esordio stagionale in campionato in casa del Cagliari. Su un binario parallelo si muovono le manovre di Florent Ghisolfi, sia sul fronte degli arrivi che su quello delle cessioni. Dopo aver ridisegnato il pacchetto offensivo a disposizione dell’ex Capitano romanista, il dirigente francese ha messo nel mirino il doppio rinforzo per il settore difensivo.

Il calciomercato estivo della Roma si è impennato con il doppio arrivo in attacco di Matias Soulè e Artem Dovbyk. L’esterno argentino ed il centravanti ucraino sono stati annunciati a stretto giro di posta e questo pomeriggio potranno essere schierati entrambi da mister De Rossi nell’amichevole in casa dell’Everton. Ma il lavoro di Florent Ghisolfi non è terminato, sia per quel che riguarda il fronte delle cessioni che quello dei nuovi rinforzi. Il dirigente transalpino sta lavorando per chiudere un altro doppio rinforzo, concentrandosi sul pacchetto arretrato a disposizione di Daniele De Rossi.

Calciomercato Roma, doppio rinforzo in difesa: affare con lo sconto

Nelle scorse ore è emersa la prima offerta ufficiale per Lorenz Assignon, terzino destro francese in forza al Rennes. La squadra transalpina cerca la cessione a titolo definito del laterale, mentre i giallorossi hanno intenzione di presentare l’offerta con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Oltre alla corsia di destra Florent Ghisolfi pensa anche al pacchetto dei difensori centrali. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport resta caldo il dossier che porta a Loic Badè del Siviglia. La delicata situazione economica del club andaluso, intenzionato a chiedere 20 milioni per il centrale, potrebbe aprire all’assalto giallorosso con lo sconto. Secondo il quotidiano sportivo si può chiudere l’affare a fronte di un’offerta da 12 milioni più bonus.