Calciomercato Roma, Dybala in Arabia: risposta già arrivata

Calciomercato Roma, l’Arabia Saudita è tornata a corteggiare Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha già riposto alla tentazione dei petroldollari.

Manca sempre meno all’esordio stagionale della Roma di Daniele De Rossi. Questo pomeriggio la squadra giallorossa scenderà in campo a Liverpool, per affrontare in amichevole l’Everton. Subito dopo la gara i giallorossi torneranno in patria, per preparare la prima giornata di campionato, in programma il 18 agosto in casa del Cagliari. Il tecnico giallorosso tra poche ore potrebbe schierare il nuovo tridente tutto mancino, con Artem Dovbyk in mezzo a Paulo Dybala e Matias Soulè. Nel frattempo sulle tracce della Joya è tornata la corte dell’Arabia Saudita, nonostante la clausola rescissoria scaduta a fine luglio.

Le condizioni economiche dell’operazione non spaventano di certo la corte dei petroldollari sauditi. A tornare all’assalto della Joya è l’Al-Qadsiah, club arabo controllato dal fondo Pif. La società saudita sarebbe intenzionata ad offrire più di dieci milioni sul valore della clausola rescissoria di Paulo Dybala, fissata a 12 milioni di euro. Per l’attaccante argentino poi sarebbe pronto un maxi ingaggio che può sfiorare i venti milioni di euro a stagione, compresi bonus. Il tentativo del club arabo è il secondo in questa sessione di calciomercato estivo, che certifica come la Joya sia diventata una sorta di pallino per le aspirazioni del calcio saudita.

Calciomercato Roma, l’Arabia non molla Dybala: la Joya respinge l’offerta

Ma la risposta alla maxi offerta economica proveniente dall’Arabia Saudita è già arrivata da Paulo Dybala, come sottolineato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’. L’ex Juventus avrebbe già rifiutato, per l’ennesima volta, l’opzione araba, anche in funzione Nazionale argentina. Lionel Scaloni, dopo averlo escluso dalla Coppa America, sembra intenzionato a tornare ad affidarsi al classe ’93, che è stato informato del possibile ritorno in Albiceleste.

L’attaccante argentino, nonostante le pressioni dell’agente per accettare la golosa offerta, non ha alcuna intenzione di muoversi dalla Roma. La squadra giallorossa dal canto suo non vuole cedere uno dei pezzi più pregiati della rosa a disposizione di mister De Rossi. I tifosi romanisti possono quindi dormire sonni tranquilli sul futuro del numero 21 giallorosso.