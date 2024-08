Karsdorp spaventa la Roma: non è l’unica grana

Calciomercato Roma, la cessione di Rick Karsdorp appare in salita per Florent Ghisolfi. L’ostacolo economico resta ingombrante per le manovre in uscita del francese, che deve fare i conti con un’altra grana.

Manca una settimana dal via ufficiale della nuova stagione della Roma. Domenica prossima la squadra guidata da Daniele De Rossi debutterà in campionato in casa del Cagliari di Nicola. Prima ci sarà l’ultimo test amichevole della preparazione estiva, in programma questo pomeriggio contro l’Everton. In attesa dei prossimi responsi sul campo restano accesi i riflettori sulle manovre di Florent Ghisolfi, che dopo gli arrivi di Matias Soulè e Artem Dovbyk in attacco cerca di sfoltire la rosa per piazzare nuovi colpi in entrata. Tra i primi indiziati all’addio resta Rick Karsdorp, non aggregato al ritiro estivo della squadra giallorossa. Ma la cessione del laterale olandese, e non solo, rischia di complicarsi per le manovre in uscita del francese Ghisolfi.

L’ex Feyenoord è nuovamente vicino all’addio alla squadra giallorossa, ma non è l’unico con le valigie in mano in casa Roma. La lista degli esuberi è lunga dalle parti di Trigoria, e comprende anche Tammy Abraham. Il centravanti inglese, seguito dal Milan in Serie A, è tornato ad essere accostato anche ad un ritorno in Premier League. Oltre all’ex Chelsea in attacco è tornato dopo il prestito in Giappone anche Ola Solbakken, per il quale si cerca una soluzione in uscita. Ma sia per il laterale olandese che per l’esterno offensivo scandinavo c’è un allarme che suona sulle manovre in uscita di Florent Ghisolfi.

Calciomercato Roma, grana Karsdorp in uscita: ostacolo ingaggio anche per Solbakken

Rick Karsdorp è seguito da tempo dal Besiktas, che nelle scorse settimane ha prelevato Immobile dalla Lazio. Il club turco spinge per ingaggiare il laterale giallorosso, ma l’ingaggio da 2.2 milioni di euro più bonus rischia di far saltare tutto.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’ l’olandese non ha intenzione di abbassare le richieste economiche rispetto allo stipendio percepito a Roma. Situazione simile che coinvolge anche Solbakken, cercato dal Malmo ma con un ingaggio non sostenibile per il campionato svedese.