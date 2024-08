Blitz dalla capitale e offerta ufficiale: via libera Roma

Dopo i botti di fine luglio, Daniele De Rossi spera di ricevere altri regali dal calciomercato Roma prima dell’inizio del campionato

Ad una settimana esatta dall’inizio della Serie A, la Roma ha concluso il precampionato con il pareggio per 1-1 in casa dell’Everton. In attesa della sfida contro il Cagliari, Daniele De Rossi ha effettuato le prove generali con i calciatori a propria disposizione, nella consapevolezza che mancano almeno due pedine fondamentali per arrivare al meglio alla prima giornata di campionato. L’allenatore giallorosso ha bisogno soprattutto di altri rinforzi sulle fasce, sia in difesa (a destra), sia in attacco (a sinistra).

Dopo l’approdo di Marc Pubill all’Atalanta e viste le elevate richieste del Torino per Bellanova, hanno persuaso Florent Ghisolfi a ritornare con grande forza su Lorenz Assignon. Nelle ultime ore, il direttore dell’area tecnica giallorosso ha incassato l’apertura del Rennes ad un trasferimento in prestito, ma con obbligo di riscatto legato a condizioni facili. Frederic Massara si è già rinforzato nel ruolo acquistando Hans Hateboer dall’Atalanta. In attacco, il nome maggiormente chiacchierato resta quello di Federico Chiesa, ma sul taccuino ci sono anche altre alternative.

Offerta ufficiale e via libera Roma: blitz croce e delizia

Uno dei profili già da tempo accostati ai colori giallorossi è quello di Wesley Gassova. Come ribadito in più di un’occasione, il talento brasiliano viene valutato più di 20 milioni. Di recente, il Corinthians aveva raggiunto un accordo con l’Al-Nassr sulla base di 25 milioni di euro, ma la mancata intesa con gli agenti dell’ala diciannovenne hanno impedito il raggiungimento di una fumata bianca definitiva.

Accostato in maniera improvvida anche alla Juventus, che non ha tuttavia la possibilità di acquistare altri calciatori extracomunitari nel corso di questa sessione di calciomercato, il brasiliano di recente è finito nel mirino dello Spartak Mosca. Secondo il sito brasiliano ‘Trivela’, questa settimana alcuni emissari del club russo sono stati a San Paolo per seguire da vicino il giocatore e, soprattutto, per presentare un’offerta da 16 milioni di euro che è stata prontamente rifiutata dalla dirigenza paulista, che detiene solamente il 70% del cartellino del calciatore.