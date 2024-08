La Roma mette le ali: poker Ghisolfi

Calciomercato Roma, continua la caccia all’esterno offensivo sulla corsia di sinistra. Sono quattro i nomi più caldi sulla scrivania di Florent Ghisolfi.

Il ritiro estivo della Roma si è concluso con il pareggio per 1-1 in casa dell’Everton. Ad una settimana dall’esordio ufficiale nella nuova Serie A, in programma domenica prossima a Cagliari, c’è ancora lavoro da fare per Florent Ghisolfi. Il dirigente transalpino sta cercando i rinforzi finali in questa finestra di calciomercato estivo, che si chiuderà la sera del 30 agosto. Fari puntati sulle corsie, oltre al nuovo terzino destro, l’ex Nizza ha messo nel mirino un poker di nomi per accontentare le richieste di Daniele De Rossi in attacco. Ecco le quattro opzioni più calde sul fronte delle entrate per la squadra giallorossa.

Dopo aver rimodellato il pacchetto offensivo con gli acquisti di Matias Soulè, che ieri ha confezionato un pregevole assist a Pellegrini, e Artem Dovbyk ora Florent Ghisolfi cerca soluzioni in uscita in casa Roma. La lista dei potenziali partenti è lunga, in una rosa da oltre 30 elementi che può conoscere nuovi movimenti, sia in uscita che in entrata. Prima di partire per la tournée in Inghilterra, Daniele De Rossi si era detto fiducioso in ottica nuovi acquisti dal calciomercato estivo. E nelle ultime settimane della sessione ordinaria una delle missioni del dirigente transalpino è quella di piazzare rinforzi sulle corsie esterne. Oltre al nuovo terzino destro, con Lorenz Assignon nome più caldo, manca un esterno offensivo che agisca sulla corsia di sinistra.

Calciomercato Roma, caccia all’ala sinistra: quattro nomi per Ghisolfi

L’ultima uscita amichevole della Roma si è conclusa con un pareggio per 1-1 in casa dell’Everton. La squadra giallorossa è ancora un cantiere aperto in queste ultime settimane di calciomercato estivo, dove De Rossi è in attesa di nuovi movimenti, sia in uscita che sul fronte delle entrate.

Oltre al terzino destro la Roma continua il casting per l’esterno offensivo da schierare a sinistra. Ieri DDR è partito con Zalewski su quella corsia, indiziato all’addio, prima di schierare El Shaarawy. Secondo quanto rilancia la ‘Gazzetta dello Sport’ sono quattro nomi più caldi per il dirigente francese in attacco. Si parte dal norvegese Nusa, in forza al Bruges, oltre al brasiliano Wesley. Resta in piedi l’opzione Boga dal Nizza, così come la suggestione Saelemaekers dal Milan. L’esterno belga, indicato come quarta opzione dal quotidiano sportivo, potrebbe finire nell’affare Abraham-Milan, anche se i giallorossi preferiscono offerte cash per l’attaccante britannico.