Accordo in Serie A e firma immediata: la Roma ha già chiuso

Calciomercato Roma, svolta lampo e accordo già trovato in Serie A. La firma arriva a sorpresa nel campionato italiano, che prenderà il via tra meno di una settimana.

Tra sei giorni la Roma di Daniele De Rossi scenderà in campo per l’esordio stagionale, in casa del Cagliari. Il conto alla rovescia per il debutto in campionato della squadra giallorossa entra nella fase più calda, mentre le attenzioni si spostano anche sulle manovre di Florent Ghisolfi. Il dirigente francese, dopo aver piazzato due colpi importanti in attacco, sta lavorando sul fronte delle cessioni in questi giorni di metà agosto. Lo stesso tecnico romanista ha affrontato il tema, parlando anche del futuro di Paulo Dybala, anticipando di poco l’accordo trovato a sorpresa in Serie A in queste ore.

Mentre Daniele De Rossi è uscito allo scoperto sul tema dello sfoltire la rosa, Florent Ghisolfi passa ai fatti. Il dirigente transalpino sta piazzando i diversi esuberi all’interno della prima squadra giallorossa ed oltre a Ebrima Darboe, destinato al Frosinone, spunta un altro accordo in uscita a sorpresa. La squadra giallorossa sta per salutare, nuovamente in prestito, il norvegese Ola Solbakken.

Calciomercato Roma, nuovo prestito per Solbakken: firma con l’Empoli

L’ex Bodo Glimt, già passato in prestito prima all’Olympiakos poi in Giappone, sta per firmare con l’Empoli in Serie A. Terzo prestito dunque per l’attaccante esterno scandinavo, che sia in Grecia che in Estremo Oriente ha faticato a trovare spazio.

Secondo quanto riportato su X da Fabrizio Romano, la Roma e l’Empoli hanno trovato l’accordo totale nelle scorse ore. L’attaccante classe ’98 si trasferirà in prestito nella squadra toscana, mentre con la stessa formula dovrebbe arrivare a stretto giro di posta la firma del centrocampista Darboe in Serie B al Frosinone. Dopo essersi sbloccato in attacco in entrata per Florent Ghisolfi è arrivato il momento di sfoltire la rosa giallorossa, in attesa di nuovi rinforzi per mister De Rossi.