La Juve chiama la Roma: non solo Chiesa, addio lampo

Calciomercato Roma, nuova offerta dalla Juve oltre all’intrigo Federico Chiesa. Giuntoli bussa alle porte del club giallorosso per l’addio lampo.

L’asse di calciomercato tra la Roma e la Juve è diventata una consuetudine in entrata in casa giallorossa. L’ultimo acquisto messo a segno dalla squadra bianconera è stato l’arrivo alla corte di Daniele De Rossi di Matias Soulè. L’ex Frosinone si è messo da subito in vetrina nelle ultime uscite pre stagionali della squadra giallorossa. Mentre l’ala argentina è in rampa di lancio in vista dell’esordio della Roma in casa del Cagliari. I radar del calciomercato estivo romanisti restano puntati anche sul futuro di Federico Chiesa, ancora escluso in amichevole da Thiago Motta. Ma nel frattempo Cristiano Giuntoli offre un altro calciatore bianconero al club guidato dai Friedkin, ecco la proposta per l’addio lampo.

A meno di una settimana dal via della nuova Serie A un nuovo intreccio di calciomercato coinvolge Juve e Roma. La squadra giallorossa nelle ultime sessioni di trattative ha pescato senza sosta da quella bianconera. A partire dall’addio di Paulo Dybala a parametro zero dalla Continassa, per finire con il connazionale Matias Soulé, sbarcato a Trigoria per quasi 30 milioni di euro. A gennaio è stata la volta di Dean Huijsen, arrivato in giallorosso in prestito ed oggi ceduto in Premier League al Bournemouth, dove opera l’ex giallorosso, Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, colpo di scena Juve: offerto Djalò per la difesa

Ora Cristiano Giuntoli prova a piazzare un altro movimento in uscita verso la Roma, e sempre per il pacchetto difensivo. Come riportato nell’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, la Juve ha offerto alla squadra giallorossa il difensore classe 2000, Tiago Djalò.

Il duttile difensore 24enne è stato acquistato dal Lille nella sessione di calciomercato invernale. Dopo lo sbarco alla Juve però non ha trovato spazio nelle scelte di Massimiliano Allegri, scendendo in campo per appena quindici minuti la scorsa stagione. Ed ora il suo addio potrebbe concretizzarsi nel giro di pochi mesi. La Roma in difesa sta cercando soluzioni in uscita sia per Smalling che Kumbulla, come riporta il quotidiano.