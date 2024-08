La Roma serve il bis, accordo a un passo: c’è anche il sì del calciatore

Calciomercato Roma, la trattativa sta percorrendo gli ultimi metri prima della sua natura conclusione: affare ai dettagli, c’è anche l’ok del calciatore

Oltre a rimodulare l’organico provando ad esaudire le richieste in entrata di Daniele De Rossi, la Roma si sta concentrando in modo importante anche sulle uscite. Dopo aver ufficializzato l’addio di Ebrima Darboe al Frosinone con la formula del prestito, i giallorossi sono in procinto di definire un’altra trattativa con la stessa formula.

Dopo l’accelerata decisiva impressa nelle ultime ore, la trattativa per il passaggio di Ola Solbakken all’Empoli con la formula del prestito sarebbe ormai ai dettagli. A riferirlo è Sky Sport, che svela come l’attaccante norvegese, reduce dalle poche fortunate esperienze in Grecia e in Giappone, sia ormai ad un passo dal vestire la maglia Azzurra della compagine toscana. Dopo aver trovato l’intesa di massima, i due club erano infatti in attesa della risposta del calciatore, che si è preso qualche ora per valutare la proposta prima di prendere la decisione definitiva. Solbakken avrebbe infatti accettato la destinazione, dicendo sì alla proposta dei toscani. Ragion per cui la trattativa si avvia dunque ad imboccare il traguardo d’arrivo: andranno limati soltanto gli ultimi dettagli, ma l’affare risulta ormai essere impostato nelle sue linee essenziali. Solbakken-Empoli, ormai ci siamo: la fumata bianca è sempre più vicina.