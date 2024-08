Epurazione Roma, uragano Ghisolfi: due big ai saluti

Il calciomercato estivo in casa Roma si concentra sul fronte delle cessioni per Florent Ghisolfi. Il dirigente francese cerca soluzioni in uscita per sfoltire la rosa ed il monte ingaggi: due big ai saluti.

Dopo aver affondato il colpo per portare due rinforzi importanti in attacco alla corte di De Rossi, ora per Ghisolfi è il momento di accelerare sul fronte delle cessioni. C’è traffico in uscita dal quartier generale di Trigoria, con le manovre del dirigente transalpino che si sono già sbloccate nelle scorse ore. Il centrocampista Ebrima Darboe è stato ceduto in prestito al Frosinone, un’altra parentesi in Serie B per il gambiano classe 2001, che aveva già giocato alla Sampdoria la scorsa stagione. Ad un passo, con la stessa formula, c’è anche l’uscita di Ola Solbakken direzione Empoli. Ma la lista dei potenziali partenti comprende anche nomi, ed ingaggi, più pesanti in casa giallorossa.

La Roma fa la conta in uscita, dopo che anche Daniele De Rossi è uscito allo scoperto sul fronte delle cessioni. La rosa da 31 elementi, indicata come troppo larga dal tecnico giallorossa, è già scesa a quota 30 con il passaggio di Ebrima Darboe in Serie B. Anche Ola Solbakken è ai saluti e, dopo due prestiti in Grecia e Giappone, potrebbe tentare il rilancio in Serie A, accasandosi all’Empoli. Il futuro di Tammy Abraham resta un dubbio da sciogliere, con gli accostamenti a Milan e Premier League ancora in piedi, mentre per Paulo Dybala sono tornate a squillare le sirene dell’Arabia Saudita.

Calciomercato Roma, non solo Smalling: Ghisolfi cerca acquirenti per Paredes

Proprio nel campionato arabo Florent Ghisolfi cerca soluzioni in uscita in casa Roma, in primis per quel che riguarda Chris Smalling. Il centrale inglese è reduce da una complicata stagione dal punto di vista fisico ed il suo ingaggio è di quelli pesanti nelle casse del club giallorosso.

Oltre all’ex Manchester United, il dirigente francese starebbe cercando acquirenti anche per Leandro Paredes, come scrive l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’. L’ex PSG ha già rifiutato una proposta dal campionato arabo, ma ora i giallorossi sembrano pronti a sacrificarlo nelle ultime settimane di calciomercato estivo.