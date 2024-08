Telenovela Dybala, dalla Roma all’Arabia: decisione già presa

Calciomercato Roma, la telenovela intorno al futuro di Paulo Dybala sembra già arrivata ai titoli di coda. Ecco la risposta definitiva alla maxi offerta proveniente dall’Arabia Saudita.

Le sirene dell’Arabia Saudita sono tornate a squillare con forza intorno al futuro di Paulo Dybala in casa Roma. Daniele De Rossi lo ha escluso nell’undici titolare nell’ultima amichevole della preparazione estiva contro l’Everton. Per l’attaccante argentino solo quindici minuti finali in campo al Goodison Park, ed ora non è escluso che parta dalla panchina anche in vista dell’esordio stagionale della squadra giallorossa, domenica sera in casa del Cagliari. A margine dell’ultimo testa amichevole poi sono arrivate le parole del tecnico romanista, che hanno gettato nuove ombre sul futuro dell’attaccante ex Juventus, tornato nel mirino dei petroldollari sauditi.

A pochi giorni dal via della nuova stagione della Roma il futuro di Paulo Dybala ha scosso il calciomercato in uscita in casa giallorossa. L’attaccante argentino è finito nuovamente nel mirino dell’Arabia Saudita, dove l’Al-Qadsiah avrebbe presentato al calciatore ed al suo entourage una maxi offerta di ingaggio per strapparlo alla corte di Daniele De Rossi. Nonostante la clausola rescissoria sia scaduta a fine luglio il possibile addio al talento classe ’93 è tornato un tema d’attualità in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, Dybala ha rifiutato l’Arabia: la posizione dei giallorossi

Ma la risposta di Paulo Dybala alla nuova corte araba, secondo quanto evidenzia l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, è già arrivata ed è nuovamente negativa. La Joya avrebbe già rifiutato, e non per la prima volta, la ricchissima offerta di ingaggio, chiudendo le porte al campionato esotico.

Lo stesso Dybala al termine della scorsa stagione avrebbe informato De Rossi di valutare eventuali offerte in arrivo da top club europei. Per il momento l’attaccante nato a Laguna Larga non sembra per nulla intenzionato a trasferirsi nel campionato arabo, anche per riconquistarsi un posto in Nazionale nel calcio che conta sul palcoscenico internazionale.