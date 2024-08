Addio Chiesa con lo scambio: la Juve ribalta tutto

Il futuro di Federico Chiesa resta un tema caldissimo nelle ultime settimane del calciomercato estivo. L’attaccante della Juve, accostato anche alla Roma, potrebbe salutare con lo scambio a sorpresa.

Il destino di Federico Chiesa resta un tema da sciogliere in casa Juve nella parte finale del calciomercato estivo. L’attaccante esterno è finito sul mercato dopo il mancato rinnovo con la squadra bianconera, ed il contratto in scadenza nel giugno del 2025. In Serie A l’esterno offensivo è stato accostato a tutte le big del campionato italiano, con in prima linea la Roma di Daniele De Rossi. Nelle ultime ore sembrava aprirsi la porta del Milan per il figlio d’arte, con il canale aperto con i bianconeri per l’operazione Kalulu in difesa. Ora arriva un nuovo colpo di scena sul futuro dell’ex Fiorentina, spunta uno scambio a sorpresa sull’asse Torino – Londra.

Tira e molla Federico Chiesa, l’esterno offensivo resta in uscita in casa Juve in queste ultime settimane di calciomercato estivo. Il profilo dell’attaccante classe ’97 è stato segnalato da tempo sui radar della Roma di Daniele De Rossi, ancor prima dell’acquisto di Matias Soulè dalla squadra bianconera. Oltre ai giallorossi si è a lungo parlato dell’ipotesi Napoli per il figlio d’arte, accostato anche al Milan di Paulo Fonseca nelle scorse ore.

Calciomercato Roma, lo scambio allontana Chiesa: la Juve pesca dal Chelsea

Ma lo scenario che irrompe dalla Premier League rischia di far saltare il banco per le big del campionato italiano. Federico Chiesa è finito anche nel mirino dei top club inglesi, tra cui spicca il Chelsea di Enzo Maresca. I Blues sono stati accostati all’attaccante della Juve, al pari di Arsenal e Tottenham, in un derby tutto londinese.

A spianare la strada dello Stamford Bridge per Federico Chiesa potrebbe essere lo scambio a sorpresa in attacco tra Juve e Chelsea. Secondo quanto riportato in Inghilterra dal sito Footballfancast.com, in bianconero potrebbe finirci Raheem Sterling. L’accordo tra i due club potrebbe vedere Chiesa finire nello scambio per arrivare al classe ’94, con la Juventus che verserebbe anche una parte cash in favore dei londinesi.