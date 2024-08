Calciomercato Roma, accordo da 20 milioni: Ghisolfi ha già chiamato la Juve

Calciomercato Roma, l’accordo da 20 milioni apre le porte al ritorno di fiamma in casa Juve. Florent Ghisolfi è pronto a riallacciare i contatti con Cristiano Giuntoli nei prossimi giorni.

Nella giornata di ieri è ufficialmente partita la nuova Serie A. Il campionato è stato inaugurato da quattro pareggi, tra cui spiccano le battute d’arresto di Inter e Milan, fermate sul pari rispettivamente dal Genoa e dal Torino. La Roma di Daniele De Rossi debutta sul campo del Cagliari, stasera alle ore 20:45. I giallorossi hanno raggiunto ieri la Sardegna, con l’incognita Paulo Dybala. L’ex Juve è partito con il resto dei compagni, ma il suo futuro sembra sempre più lontano dalla Capitale, destinazione Arabia Saudita. In attesa della decisione finale della Joya c’è l’accordo da 20 milioni in difesa che apre le porte ad un nuovo dialogo sull’asse Roma- Torino sponda bianconera.

La squadra allenata da Thiago Motta scenderà in campo domani, contro il nel promosso Como. Sono tanti i calciatori ai margini del progetto Juve in queste settimane ed oltre al futuro di Federico Chiesa, per la Roma si aprono le porte ad un nuovo affare in entrata dalla Juve. In questa sessione di calciomercato estivo i giallorossi hanno già prelevato Matias Soulè dal club bianconero, mentre l’accordo da 20 milioni trovato in difesa può vedere Florent Ghisolfi pronto a contattare nuovamente Cristiano Giuntoli.

Calciomercato Roma, accordo da 20 milioni e addio Badé: nuova chiamata alla Juve

In difesa la Roma ha ceduto Marash Kumbulla in prestito secco all’Espanyol, ed ora è aperto il casting per un nuovo rinforzo difensivo in casa giallorossa. Sempre in Liga è stato accostato a più riprese il profilo di Loic Badè dal Siviglia. Il club andaluso ha però trovato l’accordo da 20 milioni con lo Stoccarda per il francese.

Ecco perché, secondo quanto scrive l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, la Roma è pronta a seguire due tracce in Serie A per il nuovo centrale difensivo. Fari puntati sul genoano De Winter e sul bianconero Tiago Djalò. Il portoghese classe 2000 è già stato accostato ai giallorossi nelle scorse settimane.