Sgasata Roma, Ghisolfi completa l’opera: doppio accordo

Calciomercato Roma, Florent Ghisolfi è pronto a piazzare un altro rinforzo dalla Francia. Stipendio raddoppiato e doppio accordo in chiusura, la fumata bianca è dietro l’angolo.

Questa sera inizia ufficialmente la stagione della Roma di Daniele De Rossi. La squadra giallorossa ha raggiunto ieri sera la Sardegna, con le attenzioni dei tifosi ed addetti ai lavori concentrate sul futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino sembra sempre più vicino alla firma in Arabia Saudita, nonostante la convocazione per la prima di campioni della squadra giallorossa. In attesa dell’esordio stagionale, in programma stasera all’ Unipol Domus di Cagliari, le attenzioni si spostano anche sulle manovre in entrata di Florent Ghisolfi. Il dirigente transalpino vede il traguardo per un doppio accordo, con lo stipendio raddoppiato arriva anche la svolta per la fumata bianca decisiva.

Tra campo e calciomercato estivo sono tanti i temi caldi che ruotano intorno alla Roma. Questa sera partirà ufficialmente la nuova stagione della squadra giallorossa, con Daniele De Rossi che sfiderà Davide Nicola nel posticipo dell’Unipol Domus. Milan e Inter sono state fermati sul pari alla prima giornata di Serie A, con la Roma che spera di partire col piede giusto in campionato, cercando di spostare le attenzioni sul futuro di Paulo Dybala. La Joya, benché convocato per la trasferta isolana, probabilmente si accomoderà in panchina, mentre la firma in Arabia Saudita sembra sempre più vicina. Ma Florent Ghisolfi accelera anche sul fronte delle entrate, con la chiusura del doppio accordo che va a soddisfare le richieste di mister De Rossi sulla corsia di destra

Calciomercato Roma, fumata bianca Assignon: stipendio raddoppiato

Fari puntati su Lorenz Assignon, terzino francese classe 2000 di proprietà del Rennes. La fumata bianca per il laterale destro, reduce da una stagione in prestito al Burnley in Premier League, è dietro l’angolo ma non è l’unico accordo in chiusura in corsia.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’ l’arrivo del terzino francese alla Roma non chiude le porte allo sbarco di Abdulhamid dall’Arabia Saudita. Se per il francese ,che vedrà lo stipendio da 750 mila euro raddoppiato, si dovrebbe chiudere intorno ai 10 milioni di euro, l’accordo per il calciatore arabo è stato già trovato sulla base di 2.5 milioni con l’Al-Hilal. Il doppio arrivo potrebbe aprire le porte alla cessione di Celik sulla corsia, secondo il quotidiano sportivo.