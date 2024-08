Chiesa spiazza la Roma: Juve tradita due volte

Il calciomercato in uscita della Juve ruota intorno al futuro di Federico Chiesa, accostato anche alla Roma di Daniele De Rossi. Arriva l’annuncio che spariglia le carte sul futuro del figlio d’arte.

Oggi si chiude la prima giornata della Serie A, con il posticipo che vede il debutto della nuova Juve targata Thiago Motta. Ieri sera è scesa in campo la Roma di Daniele De Rossi, che non è andata oltre il pari a reti bianche in casa del Cagliari. Non sono mancati risultati a sorpresa nel primo turno di campionato, fra tutti la sonora sconfitta del Napoli di Antonio Conte, surclassato per 3-0 dall’Hellas Verona. Ancora prima ci sono stati i due pareggi delle milanesi, mentre restano accesi i riflettori del calciomercato estivo sul futuro di Federico Chiesa, l’esterno offensivo è ai margini del club bianconero ed è stato messo sul mercato dopo il mancato rinnovo contrattuale.

Da tempo la Roma di De Rossi è segnalata sulle tracce dell’attaccante figlio d’arte. Ben prima dell’arrivo di Matias Soulé a Trigoria la squadra giallorossa aveva acceso il proprio radar sull’esterno offensivo bianconero, il quale futuro resta un nodo da sciogliere sul fronte delle cessioni in casa Juve. Ma il profilo di Federico Chiesa ha acceso gli scenari in entrata di tutte le big del campionato italiano, compreso il Napoli guidato da Antonio Conte. Partenopei e giallorossi però devono fare i conti con quella che potrebbe rivelarsi una svolta decisiva sul futuro del classe ’97, che avrebbe espresso una sorta di diktat per firmare in Serie A e salutare la Continassa.

Calciomercato Roma, Chiesa tradisce la Juve: “Vuole l’Inter o il Milan”

Ad accendere i riflettori sul futuro dell’attaccante della Juve è stato Ivan Zazzaroni, nel corso della trasmissione Pressing. Il giornalista, parlando del futuro di Federico Chiesa, si è detto certo della volontà dell’esterno offensivo di trasferirsi a Milano in caso di addio alla Juventus.

Zazzaroni ha così parlato del futuro dell’attaccante: “Chiesa vuole per certo Inter o Milan”. Il figlio d’arte avrebbe quindi deciso di lasciare la Continassa solo per l’esperienza nella città lombarda, che sia nei nerazzurri scudettati o nei rossoneri di Paulo Fonseca.