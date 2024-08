Firma immediata in Arabia, niente Roma: cala il sipario

Via libera per la firma: l’affare con la Roma potrebbe saltare in questo modo. Non solo lo tolgono dal mercato, ma gli rinnovato il contratto

Sembrava un’operazione in dirittura d’arrivo, ma forse la Roma ha mollato un poco la presa, soprattutto perché ha chiuso per Assignon e soprattutto perché sembra che Ghisolfi abbia un importante interesse per Djalò della Juventus.

Ma il nome di Saud Abdullah Abdulhamid, terzino destro dell’Al Hilal, è girato con una certa insistenza dentro le segrete stanze di Trigoria. Una situazione che però, secondo le informazioni che sono state riportate da Okaz Sport, ha preso una piega diversa nelle ultime ore. Il giocatore, a quanto pare, è destinato a rimanere da quelle parti.

Calciomercato Roma, rinnovo per Abdulhamid

“Il giocatore Saud Abdul Hamid continua con l’Al Hilal Club e la dirigenza sta successivamente valutando la possibilità di aprire la pratica di rinnovo del contratto prima che entri nel periodo di sei mesi il prossimo gennaio”. Insomma, non sembra doversi muovere quest’anno il terzino saudita che i giallorossi avevano messo nel mirino. L’Al Hilal sarebbe pronto al rinnovo contrattuale.

Come detto però, almeno in questo caso, Ghisolfi non si dovrebbe far trovare impreparato: Assignon ieri ha salutato i compagni di squadra in mezzo al campo dimostrando ufficialmente di essere in partenza e la Juve in tutto questo non dovrebbe nemmeno fare problemi nel cedere un giocatore che non rientra più nei piani di Thiago Motta. Senza dimenticare che c’è Celik, che è l’unico al momento in quel ruolo e che contro il Cagliari ha fatto comunque discretamente. Per Karsdorp, invece, l’ultima pista porta direttamente in Olanda: si parla di un interesse del Psv nei confronti di un elemento che alla Roma di spazio non ne troverà sicuramente visto che è ai margini sin dal primo giorno di preparazione.