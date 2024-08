Colpo in attacco a costo zero: la Roma completa il tris

Calciomercato Roma, colpo in attacco a costo zero. I giallorossi completano il tris di squadre interessate al giocatore. Ecco la situazione

Era già stato accostato alla Roma nel corso dei mesi scorsi. Anche negli anni scorsi, a dire il vero. E quell’interesse, almeno secondo le informazioni che sono state riportate dal portale olandese www.vi.nl, non è mai sopito. Se i giallorossi ci pensano ancora vuol dire che qualcosa sotto c’è.

Un attaccante, in questo caso. Uno di quelli che possono fare la differenza nonostante non siano più di primo pelo. Uno di quelli che nel corso della propria carriera, dovunque è andato, ha sempre fatto bene. E adesso, Depay, si ritrova senza squadra dopo che il suo contratto con l’Atletico Madrid è scaduto e che non è stato rinnovato. Il 30enne quindi è libero sul mercato, e si potrebbe accordare con qualunque club. L’ipotesi Roma, come già anticipato dalla nostra redazione, non è affatto da escludere.

Calciomercato Roma, interesse per Depay

“La Roma è interessata al giocatore, così come al Porto e al Psv” viene spiegato dal sito citato prima. Ma quella di tornare ad Eindovhen, a quanto pare, non sembra essere un’opzione possibile. Depay vorrebbe ancora giocare ad altissimi livelli e sa bene che l’Olanda in questo caso non sarebbe la destinazione adatta.

E a conferma di questo, viene sottolineato ancora, il centravanti avrebbe anche rifiutato una clamorosa offerta, molto vantaggiosa sotto l’aspetto economico, da parte della MLS: vuole rimanere in Europa, vuole ancora dimostrare di essere in grado di competere ai massimi livelli anche perché avrebbe un obiettivo nel mirino. Superare Van Persie nella classifica dei cannonieri della nazionale olandese. Il posto, inoltre, lo potrebbe mantenere solamente giocando in campionati importanti europei, né in America e nemmeno in mete esotiche che tanto attirano i giocatori non più giovanissimi. Depay è ambizioso e non vuole mollare. E chissà, magari la Roma lo potrebbe tentare.