Roma, botta in allenamento ed esami immediati: c’è già l’esito

Roma, problema in allenamento per un giocatore della formazione di Daniele De Rossi. Esami già sostenuti: ecco l’esito

La Roma è tornata oggi ad allenarsi in vista della gara contro l’Empoli, la prima in casa, di domenica prossima. Tutti a disposizione di Daniele De Rossi, anche se, così come riportate da Il Romanista, ci sono stati dei problemi per un elemento della rosa.

Parliamo di Edoardo Bove, che si è preso una contusione e, sempre secondo quanto riportato dal giornale ha effettuato degli esami al BioCampus. Nessun problema serio, gli esami hanno subito eliminato questa possibilità, ed è un bene. Anche perché, come sappiamo, Bove è un elemento che potrebbe anche uscire nel corso di questi ultimi giorni di mercato.

Roma, l’esito degli esami di Bove

Quindi nessun problema, tant’è che domani Bove riprenderà ad allenarsi con il resto dei compagni in vista della gara contro i toscani che hanno debuttato in casa contro il Monza e che soprattutto nel primo tempo, in un campo davvero ai limiti della praticabilità, hanno fatto davvero bene. In panchina non ci sarà D’Aversa, squalificato dopo i fatti di Lecce dello scorso anno, e si accomoderà Sullo.

La gara della passata stagione all’Olimpico evoca dei buonissimi ricordi. Un sette a zero rifilato agli azzurri che ha portato anche all’esonero di Zanetti. Quella di domenica prossima, comunque, sarà una partita diversa, con una Roma ancora in costruzione (la passata stagione era appena arrivato Lukaku, quindi il mercato era chiuso) e che non sa se potrà contare su Paulo Dybala. Le ultime sulla Joya ve le abbiamo dette in questo articolo.