Leao via senza clausola: gode anche la Roma

Leao va via senza clausola: in questo modo gode anche la Roma. Ecco quello che potrebbe succedere nelle ultime ore di mercato

Clamoroso dalla Spagna. Una notizia che potrebbe sconvolgere i piani del Milan. Le ultime ore di calciomercato regalano sempre, come sappiamo, delle situazioni che in alcuni casi possono sembrare imprevedibili.

E stavolta si discute di Leao. Nei giorni scorsi i media spagnoli hanno parlato di un interesse, anche abbastanza forte, del Barcellona nei confronti dell’esterno offensivo portoghese del Milan. Nella notte invece le informazioni sono state riportate da El Chiringuito Tv vanno oltre, sottolineando un altro fatto, che potrebbe decisamente cambiare le carte in tavola. “Il Milan ha accettato di negoziare per Leao” viene scritto sui canali social a caratteri cubitali. E questo significa che i rossoneri, forse, avrebbero aperto al pagamento del cartellino senza la clausola rescissoria che al momento è inserita nel contratto del portoghese.

Leao al Barcellona, Chiesa resta sul mercato

“Il Barcellona ha parlato con la proprietà del club italiano” viene detto ancora. E quindi in questa settimana e poco più di trattative potrebbe davvero succedere di tutto. E potrebbe godere anche la Roma di Daniele De Rossi. Per quale motivo? Eccolo spiegato.

Il Barcellona nei giorni scorsi ha fatto un sondaggio per Federico Chiesa, che soprattutto nel mese di luglio è stato un obiettivo del club giallorosso. Poi Ghisolfi ha preso Soulé e quindi la pista si è decisamente raffreddata. Ma con l’addio di Dybala, che si sta consumando proprio in queste ore, allora si apre la possibilità di un nuovo interesse per il bianconero che è margini della squadra di Thiago Motta e che non troverà spazio, qualora non cambiasse maglia, nel corso di questa stagione. Come detto gli ultimi giorni di mercato sono sempre frenetici, importanti, che possono stravolgere tutto. E anche la Roma si potrebbe trovare in mezzo a delle situazioni tutte da seguire.