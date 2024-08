Calciomercato Roma, accordo tra club e fumata bianca: ci siamo

Dopo la decisione di Dybala di restare in giallorosso, in casa Roma bisogna registrare un accordo con un club.

Dopo aver pareggiato per 0-0 all’Unipol Domus contro il Cagliari di Davide Nicola, la Roma si sta preparando per il match di domenica sera allo Stadio Olimpico contro l’Empoli di Roberto D’Aversa. Tuttavia, le ultime ore in casa giallorossa sono state contraddistinte dal futuro di Paulo Dybala.

Quest’ultimo, infatti, sembrava prossimo a trasferirsi in Arabia Saudita, ma poi nella serata di ieri ha pubblicato un video in cui ha annunciato la sua permanenza alla Roma. La decisione di Paulo Dybala ha ovviamente fatto felici tutti i tifosi giallorossi, ma allo stesso tempo ha cambiato anche tutti i piani del club capitolino.

I Friedkin e Florent Ghisolfi, infatti, con i soldi dell’addio di Dybala (tra corrispettivo versato dall’Al-Qadsiah ed ingaggio risparmiato) volevano rinforzare in vari reparti la squadra agli ordini di Daniele De Rossi. Tuttavia, proprio in queste ultime ore, bisogna registrare delle novità importanti in sede di calciomercato.



Calciomercato Roma, accordo con il Lens per l’acquisto di Danso: le ultime

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Fabrice Hawkins, giornalista di ‘RMCsport’, infatti, la Roma ha raggiunto l’accordo con il Lens per il passaggio di Danso in giallorosso. Lo stesso difensore centrale avrebbe detto sì a Ghisolfi per il suo trasferimento nella squadra guidata da Daniele De Rossi.

Da segnalare che bisogna registrare anche l’interesse di altri club europei per Danso, soprattutto uno della Bundesliga. Ma la Roma, almeno per il momento, resta sicuramente in pole position. Il difensore austriaco è da un po’ accostato al team capitolino, come evidenzia la nostra esclusiva dello scorso 23 luglio.