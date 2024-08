Calciomercato Roma, primo assalto da 22 milioni: Ghisolfi sa già tutto

Proseguono i contatti con la Roma per l’obiettivo cerchiato in rossa nella lista dei desideri di Ghisolfi. La risposta non si è fatta attendere

Con l’intenzione di assecondare le richieste di Daniele De Rossi ma allo stesso tempo con l’esigenza di non trascurare il capitolo uscite, la Roma ha iniziato l’ultima settimana della sessione estiva di calciomercato con la consapevolezza di dover fare ancora molto per puntellare l’organico. Sotto questo punto di vista non sono pochi i reparti ormai da tempo sotto la lente di ingrandimento di Ghisolfi, che sta provando a stringere i tempi per far saltare il banco.

La pista più calda, sotto questo punto di vista, è quella che porta a Danso, un profilo che la nostra redazione aveva accostato alla Roma già da tempi non sospetti. Ad un passo dal vestire la maglia dell’Atalanta, che qualche settimana era in procinto di chiudere la trattativa per 23 milioni di euro più cinque di bonus, il difensore austriaco è rimasto al Lens. Tutt’altro che insensibile ai contatti della Roma, che ha già avuto di sondare il terreno riscontrando un’apertura convinta da parte del calciatore, Danso potrebbe ugualmente fare le valigie. Questa volta, però, per imboccare la via della Capitale.

Calciomercato Roma, il Lens rifiuta la prima proposta per Danso

Sebbene i contatti tra le parti continuino, però, l’affare non è ancora entrata nelle sue battute conclusive. Come riportato da l’Equipe, infatti, il Lens avrebbe rispedito al mittente la prima proposta ufficiale messa sul piatto dalla Roma, desideroso di intavolare la trattativa sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro a cui aggiungere un diritto di riscatto fissato a 21 milioni.

Condizioni che il club francese avrebbe dunque giudicato insufficiente, respingendole. Ad ogni modo l’affare è tutt’altro che bloccato e i contatti stanno andando avanti per provare a trovare un punto di convergenza. In attesa di novità sul futuro di Smalling, infatti, la Roma ha individuato in Danso il profilo giusto con il quale implementare un reparto che nella scorsa stagione ha faticato e non poco in termini di continuità di prestazioni. Tuttavia, la Roma sarà chiamata ad un ulteriore sforzo non tanto nella valutazione complessiva della trattativa, quanto nella formula da presentare al Lens per chiudere la trattativa. Trapela fiducia, ma c’è ancora da lavorare.