Dall’Inter alla Roma: l’addio pesante regala la ciliegina sulla torta

Dall’Inter alla Roma. Un addio pesante che ha suscitato un grande interesse anche nella nostra Serie A. La verità in coda al mercato.

L’ultima settimana di mercato della Roma inizia con una grande sorpresa. Paulo Dybala ha scelto di restare in giallorosso. Quando sembrava ormai ad un passo il suo passaggio alla Pro Saudi League il campione argentino ha rispedito al mittente l’allettante proposta triennale da 75 milioni di euro.

Ha prevalso il cuore ed il popolo giallorosso è felice della scelta del 30enne argentino. E la Roma? E’ così sicuro che in casa giallorossa tutti siano contenti del ripensamento dell’ex Juve? Sicuramente la partenza di Dybala avrebbe comportato dei ritocchi importanti nel reparto offensivo che adesso, giocoforza, rimarranno nel cassetto. Questo però, non vuol dire che le operazioni in entrata-uscita da Trigoria siano cessate. Ancora una settimana di tempo per ‘cesellare’ al meglio la rosa da affidare poi a Daniele De Rossi. Ancora qualche miglioria il tecnico di Ostia se l’aspetta. Con Zalewski e Bove possibili partenti, almeno un paio di nuovi ingressi è possibile che possano concretizzarsi. Anche se il reparto interessato sarà probabilmente diverso.

Dall’Inter alla Roma dicono in Spagna. La verità è…

Anche in Spagna sono interessati al mercato in entrata della Roma. Su fichajes.net si aggiorna la situazione di mercato riguardante il difensore centrale Mario Hermoso.

Il 29enne difensore spagnolo ha chiuso il suo rapporto con l’Atletico Madrid. Il suo contratto è infatti scaduto lo scorso 30 giugno. Non sono mancate le offerte al difensore spagnolo. Dalla Spagna, dall’Italia e dall’immancabile Arabia Saudita sono stati diverse le società che hanno chiesto le informazioni di rito. Al momento, però, nulla di concreto e mancano pochi giorni al termine del calciomercato. Il media spagnolo rilancia come in Italia vi siano diversi club interessati a Mario Hermoso. In tutto questo potrebbe ricoprire un ruolo importante la Roma di De Rossi che eventualmente, però, potrebbe prendere in considerazione il dossier Hermoso dopo dopo aver ceduto Smalling. L’obiettivo principale per la retroguardia giallorossa è infatti Danso, per il quale la trattativa con il Lens procede spedita.