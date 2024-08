Scambio last minute tra Roma e Napoli: cosa sta succedendo | ASRL

La permanenza di Dybala non esclude certamente il completamento della rosa della Roma, pronti almeno tre rinforzi per De Rossi

Paulo Dybala ha scelto la Roma e i suoi tifosi. Poco dopo le 20 di ieri sera, l’attaccante argentino ha mandato in visibilio i sostenitori giallorossi, annunciando sul proprio profilo instagram la sua permanenza nella Capitale. Circondato dall’affetto dei romanisti e dei propri compagni, il 30enne mancino ha rinunciato a ben 75 milioni di euro in tre anni, decidendo di lottare per riconquistarsi il posto da titolare, a partire da domenica sera contro l’Empoli.

Nonostante le previsioni pessimistiche che parlavano di un mercato bloccato senza la cessione della ‘Joya’, Florent Ghisolfi ha continuato a lavorare in questi giorni su più fronti per regalare a Daniele De Rossi una rosa il più possibile completa entro la fine del calciomercato. La trattativa per Danso anticipata da noi lo scorso 23 luglio è entrata nel vivo nelle ultime ore, ma il dirigente francese spera di chiudere anche per il terzino destro, l’ala sinistra e una mezzala di gamba.

Scambio Bove-Ngonge, come stanno le cose

A proposito di centrocampista, da ieri sera sono circolate delle voci in merito ad un possibile scambio di prestiti con il Napoli tra Edoardo Bove e Cyril Ngonge e c’è chi ha addirittura parlato di un’apertura del giocatore giallorosso al trasferimento in Campania. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, tuttavia, fino ad ora non ci sono stati contatti concreti con l’entourage del nuovo numero 8 romanista che, di conseguenza, non ha trovato nessuna intesa con i partenopei.

Messo sul mercato dalla Roma anche perché mai realmente entrato nelle gerarchie dei titolari di Daniele De Rossi, Bove resta un obiettivo concreto della Fiorentina e dell’Everton, mentre l’acquisto di Berge da parte del Fulham ha fatto un po’ raffreddare l’interessamento dei bianconeri di Londra nei confronti del calciatore. Tornando ai colloqui con il Napoli, secondo ‘Sky Sport’ i due club starebbero parlando di uno scambio tra Zalewski e Ngonge, con un conguaglio a favore degli azzurri. Sul mercato da mesi, il nazionale polacco è finito anche nel mirino del PSV.