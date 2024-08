Addio Abraham, più di 20 milioni alla Roma e nuova formula

Calciomercato Roma, il futuro di Tammy Abraham sembra sempre più lontano da Trigoria. Novità nella formula e nelle cifre per l’addio all’attaccante inglese.

Neanche un minuto in campo per Tammy Abraham nella prima uscita casalinga della Roma di Daniele De Rossi. Il centravanti britannico è rimasto in panchina durante la sconfitta arrivata contro l’Empoli, per la prima volta corsaro allo stadio Olimpico contro i giallorossi. L’attaccante ex Chelsea era invece sceso in campo al novantesimo minuto, non riuscendo ad incidere nel pareggio a reti bianche arrivato in Sardegna. La recente esclusione in campo, con Eldor Shomurodov gettato nella mischia e protagonista ieri allo stadio

L’attaccante uzbeko ha prima trovato la rete che ha dimezzato lo svantaggio, poi ha trascinato i suoi verso il mancato pareggio, protestando con veemenza per un calcio di rigore non assegnato. Solo panchina per Tammy Abraham, da tempo l’ex Chelsea è in rotta d’uscita dalla Roma, con la sua cessione che potrebbe finanziare le ultime manovre in entrata di Florent Ghisolfi. Dopo le voci che hanno coinvolto il Milan di Fonseca sulle tracce del centravanti inglese, da tempo il club in pole position per la firma del classe ’97 è il West Ham in Premier League.

Calciomercato Roma, affondo West Ham per Abraham: cambiano formula e cifre

Per arrivare alla fumata bianca finale, che si avvicina secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, il club londinese sembra pronto a versare 22-23 milioni nelle casse del club giallorosso. La Roma potrebbe così avere più margine di manovra per piazzare gli ultimi colpi richiesti da Daniele De Rossi, con la sessione di calciomercato estivo che si chiude venerdì sera.

Oltre alle cifre intorno al cartellino dell’ex Chelsea cambia anche la formula per l’affare tra la Roma e gli Hammers. Secondo il quotidiano sportivo la firma in casa West Ham può arrivare con la modalità del prestito con obbligo di riscatto.