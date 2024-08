Calciomercato Roma, firma rossonera: affare last minute

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma e firma rossonera per Daniele De Rossi. L’affare si può chiudere sul gong, nonostante Ghisolfi sia pronto a chiudere oggi per un altro rinforzo.

La Roma di Daniele De Rossi è stata tramortita dall’Empoli allo stadio Olimpico. La prima gara casalinga della stagione, con il pre partita dedicato alla permanenza di Paulo Dybala celebrata dai tifosi, ha portato in dote la prima pesante sconfitta per i giallorossi. Ora la squadra guidata da De Rossi dovrà lavorare da subito per correggere le tante lacune viste in campo nelle prime due giornate di campionato, dove sono arrivati due punti contro avversari più deboli sulla carta, e domenica prossima c’è la trasferta in casa della Juve di Thiago Motta.

La festa per Paulo Dybala si trasforma in incubo per la Roma targata Daniele De Rossi, che viene sconfitta a domicilio dall’Empoli. La squadra toscana è stata per lunghi tratti padrona del campo allo stadio Olimpico, strappando tre punti che fanno squillare un vero e proprio campanello d’allarme intorno alla squadra giallorossa. Sono ancora tante le lacune emerse nelle prime due uscite della squadra giallorossa, che ora può tornare ad intervenire sul mercato. Gli ultimi giorni della sessione estiva vedono Florent Ghisolfi pronto a chiudere diverse operazioni, sia in entrata che in uscita.

Calciomercato Roma, De Rossi vuole Assignon a destra: affare sul gong

Il prossimo rinforzo in chiusura è l’arrivo del terzino Saud Abdulhamid, quest’oggi a Fiumicino è previsto lo sbarco del laterale arabo. Il costo dell’operazione sarà di 2.5 milioni di euro, quasi interamente coperti dai fondi sovrani sauditi, come scrive il ‘Corriere dello Sport’.

E nell’edizione odierna del quotidiano sportivo torna in ballo il profilo del francese Lorenz Assignon, sempre per la corsia destra della Roma. Nonostante nei giorni scorsi era emerso un ultimatum lanciato dai rossoneri del Rennes, la firma può arrivare negli ultimi scampoli della sessione estiva di calciomercato. Daniele De Rossi si aspetta anche l’arrivo del laterale transalpino per la fascia destra oltre alla firma imminente di Abdulhamid.