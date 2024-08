Doppio addio Roma e ritardo spiegato: De Rossi semina indizi

Pessima serata per la Roma di Daniele De Rossi, sconfitta per 1-2 allo stadio Olimpico dall’Empoli. Il tecnico giallorosso semina indizi su un doppio addio e sul ritardo di condizione.

La stagione della Roma inizia decisamente in salita per la squadra guidata da Daniele De Rossi. Dopo il pareggio a reti bianche arrivato in casa del Cagliari, c’è stata la sconfitta interna subita contro l’Empoli. La squadra toscana è stata per lunghi tratti padrona del gioco allo stadio Olimpico, con i giallorossi risvegliati soltanto dall’ingresso di Eldor Shomurodov, autore dell’inutile rete che ha dimezzato lo svantaggio. Durante la gara, ed in seguito alla sconfitta dello stadio Olimopico, il tecnico romanista ha seminato indizi di un doppio addio in ottica calciomercato, e spiegato il ritardo di condizione di un attaccante.

Se nell’esordio casalingo a Cagliari era stata indicativa la panchina di Paulo Dybala, nuovi indizi possono arrivare dalle scelte di De Rossi contro l’Empoli. Una settimana fa la Joya sembrava pronta all’addio, col tecnico che lo gettò nella mischia a soli quindici minuti dal termine. Oggi l’argentino è sceso in campo per tutta la gara, senza riuscire ad incidere nel giorno della sua festa. Chi non si è visto è stato invece Tammy Abraham, utilizzato nel recupero in Sardegna ed oggi rimasto in panchina a favore di Shomurodov.

L’esclusione dell’inglese potrebbe aprire le porte alla cessione dell’ex Chelsea, al pari del connazionale Chris Smalling. Anche il centrale, in odore di addio, è rimasto a guardare dalla panchina. Un altro potenziale protagonista giallorosso che non è sceso in campo è Stephan El Shaarawy. Le parole del tecnico in conferenza stampa sull’attaccante giallorosso: “Stephan ha avuto un problema quando ha giocato con la Svizzera e ora sta recuperando.“