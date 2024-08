Calciomercato Roma, uno svincolato al posto di Karsdorp: i giallorossi speravano di cederlo subito, ma l’olandese è ancora dentro Trigoria

Non solo Zalewski, che comunque è ancora indeciso sul da farsi. Ma anche Karsdorp è un elemento in esubero dentro la Roma. Lui sì, davvero, visto che mai si è allenato con la squadra nel corso di questa stagione.

Qualche offerta per l’esterno olandese è arrivata, lo sappiamo: prima dalla Grecia, con l’Aek Atene, e poi dalla Turchia. Ma fino al momento non si è mosso da Trigoria, legato anche per via di un contratto economicamente importante che non intende ritoccare. Karsdorp, inoltre, era stato accostato anche al Psv, società che come detto segue anche Zalewski. Ma secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Rik Elfrink, ormai è una pista che possiamo considerare chiusa.

Calciomercato Roma, al Psv offerto Soares

“In Inghilterra, al PSV è stato accostato anche il nome di Cédric Soares (32). Un terzino destro che in passato ha giocato nell’Arsenal e ora è a parametro zero. Serge Aurier era già stato offerto” ha scritto sul proprio, seguitissimo, profilo X il giornalista. Quindi è evidente che Karsdorp, per il quale comunque un indennizzo alla Roma dovrebbe essere pagato, rimane una pista difficile, se non chiusa.

Mancano ormai poco più di tre giorni alla fine delle operazioni e quello che sembrava un addio sicuro, certo, ancora non è stato fatto. Una Roma che sperava di cedere il giocatore, uscito immediatamente dai piani di De Rossi soprattutto dopo quell’errore clamoroso contro il Leverkusen che ha chiuso le porte della finale, all’inizio del ritiro. Invece nulla, ancora ancorato dentro il centro sportivo. E chissà come andrà a finire.